Nachruf auf Richard Donner – Diese Blockbuster hinterlässt der Superman-Regisseur Richard Donner wollte eigentlich Schauspieler werden. Zum Glück wurde er Regisseur – und ebnete so dem Blockbuster-Kino mit «The Goonies» oder «Lethal Weapon» den Weg. Er hinterlässt ein vielseitiges Werk. Hans Jürg Zinsli

Richard Donner in einer Aufnahme von 2017. Foto: AFP

Einer der Ersten, die auf den Tod von Richard Donner reagierten, war – natürlich – Steven Spielberg. Der Grandseigneur des Blockbuster-Kinos gedachte seines Kollegen mit den Worten: «In seinem Kreis zu weilen, das bedeutete, mit deinem besten Coach, dem klügsten Professor, dem schärfsten Antreiber, dem liebenswertesten Freund und dem zuverlässigsten Verbündeten unterwegs zu sein. Und – natürlich – mit dem grössten Goonie von allen.»

1985 war es gewesen, als Spielberg zusammen mit Donner den Adventureklassiker «The Goonies» ins Kino gebracht hatte. Und es war, wenn man so will, eine frühe Quintessenz dessen, was auf spielerische Art zur Massenattraktion wurde. Bis heute wird in Serien (am deutlichsten in «Stranger Things») auf diesen Film Bezug genommen.