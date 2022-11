Terresta spart Strom – Der grösste Tannenbaum leuchtet nicht Am Wintower wird der Tannenbaum nur an den Adventssonntagen und über die Weihnachtstage leuchten. Damit wolle man einen Beitrag leisten, heisst es bei Terresta. Gregory von Ballmoos

Der berühmteste Tannenbaum der Stadt. Foto: Marc Dahinden

Die Beleuchtung des Sulzerhochhauses mit verschiedenen Sujets hat Tradition. Seit über 50 Jahren formen die Bürobeleuchtungen des höchsten Winterthurer Gebäudes in der Weihnachtszeit einen Tannenbaum. An Silvester ist es ein Cüpli, während der Kurzfilmtage ist es ein «k.». Am Dreikönigstag war es auch schon eine Krone.

Nicht so in diesem Jahr. Der grösste Adventsbaum der Stadt wird nur an den Adventssonntagen und über die Weihnachtstage leuchten. Das teilt die Immobilienfirma Terresta am Mittwoch mit. «Indem wir die Weihnachtsbeleuchtung gezielt einsetzen, tragen wir zum Stromsparen bei – so wie viele Winterthurerinnen und Winterthurer», sagt Hans Rupp, Geschäftsführer von Terresta.

Wie die Firma vorrechnet, spare man durch den Verzicht rund 2500 Kilowattstunden Strom. Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch eines 2-Personen-Haushalts.

Kunstaktion verschoben

Eine Kunstaktion, die für den Spätherbst geplant war, wurde aus ähnlichen Gründen verschoben. Die Idee war, dass die Winterthurer Bevölkerung selber Sujets auf das Sulzer-Hochhaus hätte designen können. «Mit dem Verzicht auf die Aktion wird wohl nur ein kleiner Beitrag ans Stromsparen geleistet», sagte Andreas Gentsch vom «Büro für Erfrischung», das das interaktive Turm-Tool entwickelt hat. Es sei aber das falsche Signal, Energie für eine nicht dringend nötige Aktion zu verbrauchen. «Wir hätten die Aktion gern gemacht, aber ein Verzicht ist einfach vernünftig», sagt er.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

