Bevor Sie Ihre Sportschuhe schnüren und ins Programm von «Fitter in 4 Wochen» starten, müssen Sie wissen, wie es um Ihre aktuelle Form steht. Mit diesem zweiteiligen Einstufungstest finden Sie es heraus. Im Teil 1 können Sie Ihre Kraft und Ihr Gleichgewicht testen, im Teil 2 Ihre Ausdauer. Für Frauen und Männer gibt es unterschiedliche Tests (siehe weiter unten).

Die Idee dahinter: Unser Fitnessprogramm ist auf vier Leistungsstufen zugeschnitten – jedes Niveau erhält einen separaten Trainingsplan, jeweils unterteilt nach Kraft und nach Ausdauer. Das Testergebnis wird Ihnen zeigen, welches Programm am besten auf Sie zugeschnitten ist, beziehungsweise welchem individuellen Trainingsplan Sie in den kommenden Wochen folgen können, um Fortschritte zu erzielen.

Was tun bei verschiedenen Resultaten?

Ist Ihre Ausdauer ganz passabel, aber es fehlt es Ihnen an Kraft? Oder ist es genau andersrum? Kein Problem. Wenn der Einstufungstest Sie in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt hat – also beispielsweise bei der Kraft bei Team 1 «Tschüss Coachpotatoe» und bei der Ausdauer bei Team 2 «Tschüss Ausreden» – können Sie die Trainingsprogramme auch mischen. An Tagen, an denen das Krafttraining auf der Agenda steht, folgen Sie dem Team 1. Und bei den Ausdauertraining der dem Team 2.

Tipp: Notieren Sie sich Ihre Werte und wiederholen Sie den Test am Ende des vierwöchigen Programms nochmals. So können Sie Ihre persönliche Leistung vergleichen und hoffentlich eine positive Entwicklung feststellen.

Einstufungstest für Frauen

Gut gemacht, der erste Teil des Einstufungstests ist geschafft! Merken Sie sich Ihr Team für das künftige Krafttraining. Nun geht es zum zweiten Test. Mit diesem können Sie herausfinden, wie es um Ihre Ausdauer bestellt ist und welches Ausdauerprogramm das richtige für sie ist.

Einstufungstest für Männer

Gut gemacht, der erste Teil des Einstufungstests ist geschafft! Merken Sie sich Ihr Team für das künftige Krafttraining. Nun geht es zum zweiten Test. Mit diesem können Sie herausfinden, wie es um Ihre Ausdauer bestellt ist und welches Ausdauerprogramm das richtige für sie ist.

