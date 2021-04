GC-Goalie Mateo Matic – Der grosse Gewinner der Saison – doch sein Vertrag läuft aus Auch Alex Frei hat schon von ihm geschwärmt: Goalie Mateo Matic bringt die Grasshoppers dem Aufstieg ein Stück näher. Marcel Rohner

Ein wichtiger Faktor im Aufstiegsrennen: Mateo Matic hat GC schon so manchen Punkt gerettet. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Vor etwas mehr als einem halben Jahr stand Alex Frei auf der Tartanbahn des Letzigrunds. Er war noch nicht lange Trainer des FC Wil und die Saison der Challenge League noch kurz. Frei und sein Team verloren an diesem Abend 0:3 gegen GC, angetan hatte es Frei vor allem einer: Mateo Matic. «Wow, was für ein Goalie», sagte der Basler, so gut hatte Matic gehalten.

Am Samstagabend nun erscheint Frei nicht vor den Medien, es sind ja auch fast keine da. Dafür kommt Dominik Schmid, vergangene Saison noch von Basel an Wil ausgeliehen, nun eine feste Grösse im GC-Mittelfeld. Am Gesprächsthema ändert sich nichts. «Wir hatten einen überragenden Goalie, der uns – nicht zum ersten Mal – den Arsch gerettet hat», sagt Schmid.