Stadtparlament in Winterthur – Der grosse Herbstputz im Parlament Am Montag baute das Stadtparlament einen Berg von alten bis antiken Pendenzen ab. Das Themenspektrum reichte von Biodiversität über Pyrolyse bis zur Gymivorbereitung. Delia Bachmann Elisabetta Antonelli

In Flaach gibt es bereits eine Pyrolyseanlage. Die Pflanzenkohle wirkt wie ein Schwamm und steigert die Bodenqualität. Foto: Madeleine Schoder

Am Montag eröffnete Reto Diener (Grüne) die Sitzung des Stadtparlaments mit einem Appell: «Bitte steht auf und redet laut für das Protokoll», so der Präsident, der als Einziger im Raum ein Mikrofon vor dem Mund hatte. Um die Technik im Ratssaal ging es auch in der Fraktionserklärung von Michael Gross (SVP), der am Sonntag zu den bürgerlichen Siegern gehörte: Das Stimmvolk hatte den Zusatzkredit von fast einer Million Franken – unter anderem für ein Livestream-System – mit 63 Prozent abgeschmettert.