Schäden wegen Schneefall – Der grosse Schnee macht den Wald langfristig sicherer In manchen Wäldern ist der Boden übersät mit Wipfeln von Fichten. Ein Problem sind die vielen abgebrochenen Äste, die noch oben in den Bäumen hängen. Markus Brupbacher

Freitag, 15. Januar: Dieser Forstwagen im Winterthurer Wolfensberg-Wald unweit des Schützenweihers wurde von einer abgebrochenen Föhre getroffen. Foto: Markus Brupbacher

Unablässig schneite es vor zwei Wochen in der Region Winterthur. So lagen am Freitagmorgen, 15. Januar, bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. Etliche Baumwipfel waren stark gebogen unter der weissen Last. Abgebrochene Äste lagen am Boden, ab und zu auch ganze Bäume. Wipfel von Jungbäumen berührten den Waldboden – so stark waren sie wegen des vielen Schnees gekrümmt.

Freitagmorgen, 15. Januar: Blick in Richtung Chöpfi auf dem Wolfensberg in Winterthur-Wülflingen. Fotos: Markus Brupbacher Am selben Morgen: Die Wipfel dieser Fichten auf dem Brüelberg sind wegen des vielen Schnees schon stark gebogen, vor allem jene rechts. Dieser umgestürzte Baum blockierte den Rad- und Fussweg Wartstrasse Richtung Wülflingen.

Aus dem Wald war immer wieder ein Knacken zu hören. Unweit von Oberohringen krachte in einer weissen Schneestaubwolke eine vom Borkenkäfer geschwächte Fichte zu Boden und riss den Wipfel einer zweiten gleich mit sich.