«Flockdown» 2021 in Winterthur – Der grosse Schnee zeigte, wo die kleinen Schwächen liegen Die starken Schneefälle Mitte Januar liessen den Verkehr nur kurz stocken. Für den Winterdienst gibt es viel Lob und wenig Tadel. Kritisiert wird die mangelhafte Räumung von Trottoirs. David Herter

Die Schneefälle Mitte Januar brachten Winterdienst und Feuerwehr zeitweise an die Kapazitätsgrenzen. Foto: zvg

Der meiste Schnee ist wieder weg. Der Regen hat ihn von den Strassen gewaschen und via Kläranlage in die Flüsse gespült. Der «Flockdown», wie der Stillstand nach den Schneefällen Mitte Monat genannt wurde, wird so zum Hochwasser.

Rund 40 Zentimeter Schnee fiel laut dem Winterdienst der Stadt Winterthur am Donnerstag, 14. Januar. Meteonews mass in Seen einen Niederschlag von 43,8 Millimeter. «Eine Tagessumme in dieser Grössenordnung ist im Januar seltener», sagt Geraldine Zollinger von Meteonews. Unmittelbar danach sank die Temperatur in der Region nachts unter minus 10 Grad Celsius.