Gastronomie in Winterthur – Der Grüne Hund hat ausgebellt 14 Jahre lang bediente die Familie Paganini ihre Gäste im Grünen Hund. Nun läuft die Suche nach neuen Pächtern. Jan Andrin Stolz

Der Grüne Hund in Töss hat seine Pforten vor rund einer Woche geschlossen. Foto: Enzo Lopardo

Nach 14 Jahren ist Schluss. Das Kultrestaurant Zum Grünen Hund an der Grenzstrasse in Töss hat seine Türen vor rund einer Woche geschlossen. Insbesondere die Corona-Pandemie sowie Schwierigkeiten mit dem Personal waren laut Geschäftsführerin Sandra Paganini neben privaten Gründen ausschlaggebend. Das Lokal führte sie zusammen mit Bambel Paganini, der jahrelang als Koch fungierte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Die Leute erschienen nach der Wiedereröffnung nicht so zahlreich wie erhofft», sagt Sandra Paganini. Viele Menschen seien durch die Pandemie verunsichert. Man denke nicht mehr direkt daran, in Beizen ein Bier zu trinken oder essen zu gehen. Es brauche Zeit, bis sich dieser Gedanke wieder in den Köpfen der Bevölkerung festgesetzt habe. Dies bemerken laut der Geschäftsführerin nicht nur der Grüne Hund, sondern auch andere Lokale in der Umgebung. «Der Bundesrat hat zudem einiges dazu beigetragen, dass die Branche am Boden liegt.»

Suche nach Pächtern

Die Geschäftsführerin und Inhaberin überlegt sich nun, das Lokal zu verpachten: «Ich würde mich freuen, wenn es an der Grenzstrasse weitergehen würde, und biete auch meine Unterstützung an.» Sie hofft auf ein junges Team, das den Namen Zum Grünen Hund beibehält. Dieser sei bekannt in der Stadt Winterthur und locke die Menschen nach Töss. «Ich bin mir sicher, dass die Besucher wieder erscheinen werden», so Sandra Paganini. Insbesondere über die sozialen Medien könnte man darauf aufmerksam machen, wie sehr die Gastronomiebranche auf Unterstützung angewiesen sei.

Trotz allem blickt Sandra Paganini auf schöne 14 Jahre zurück. Im Restaurant konnte sie viele Freundschaften schliessen. Zudem erreichte der Grüne Hund stadtweite Bekanntschaft und war sehr beliebt bei Besuchern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.