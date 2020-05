Herr Roth, haben Sie Angst vor dem Coronavirus?

Felix Roth: Keine Angst, aber Respekt. Ich bin interessiert an allem, was mit Wissenschaft zu tun hat, und bringe als Lebensmittel-Mikrobiologe ein gewisses Fachwissen mit. Ich weiss deshalb, was man eigentlich alles machen müsste, um unter sterilen Bedingungen zu arbeiten – das ist viel. Ich wäre also ziemlich blöd, wenn ich keinen Respekt hätte.