Zum Tod von Robert K. Heuberger – Der gute Mensch vom Rychenberg In Winterthur ist am Wochenende der Immobilienunternehmer und Mäzen Robert K. Heuberger knapp einen Monat nach seinem 99. Geburtstag gestorben. Er schaffte es vom Banklehrling zum Multimillionär. Ein Nachruf. Karl Lüönd

Robert K. Heuberger im Salon seines Hauses am Rychenberg, 2014. Foto: Heinz Diener

Er wohnte in einem der schönsten unter den neuen Häusern Winterthurs, an bester Lage am sonnigen Rychenberg. Er besass Villen im Suvrettatal und in Spanien. Andere führten Prozesse, wenn sie in der «Bilanz» unter den 300 reichsten Schweizer vorkamen. Robert Heuberger freute sich darüber.

Die Idee, die ihn schon vor dem 30. Lebensjahr richtig reich machte, hatte Heuberger an einem ereignislosen Vormittag an der Schwelle der 1950er-Jahre am Schalter der Schweizerischen Volksbank Winterthur. Dort vertrat er als junger Direktionssekretär manchmal den Hauptkassier und bekam die Sorgen der Kunden hautnah zu spüren. Am Anfang der Woche hatte ein junger Familienvater um einen Hypothekarkredit für sein Einfamilienhaus ersucht und eine Absage kassiert. Die streng kartellisierten Banken gaben damals nur Hypotheken im 1. Rang bis zu 65 Prozent der Bausumme. Aber der junge Kunde hätte noch 20’000 als zweite Hypothek gebraucht. Tief enttäuscht verliess er die Bank.