Shopping in Winterthur – Der H&M am Untertor geht zu Der H&M am Untertor 21 schliesst in einer Woche seine Türen. In das leerwerdende Geschäft zieht Dosenbach ein, der dafür seinen Schuhladen am Untertor 9 aufgibt. Delia Bachmann

Die mehrstöckige H&M-Filiale am Untertor 21 zieht per Ende August aus. Foto: Madeleine Schoder

«Wir schliessen diesen Store am 31. August», steht auf einer Tafel im grossen H&M am Untertor. Das Untergeschoss ist bereits leer geräumt, wie das Bild einer Leserin zeigt. Damit gibt der schwedische Moderiese seine prominenteste Lage in Winterthur auf. Es ist aber nicht die erste Schliessung in diesem Jahr.

Ende Mai liess der H&M im Einkaufszentrum Rosenberg die Rollläden runter. Eine Anfrage dieser Zeitung liess der Konzern damals unbeantwortet. Nach dem Auszug aus dem Untertor gibt es in der Stadt noch zwei H&M-Filialen. Eine weiter oben an der Marktgasse, eine im Einkaufszentrum Lokwerk an der Zürcherstrasse.

Schuhe statt Kleider

Der Nachmieter steht laut Urs Schoch, Präsident der Untertor-Vereinigung, bereits fest: Das Schuhgeschäft Dosenbach zügelt vom Untertor 9 ans Untertor 21: «Wir sind froh, dass es keinen Leerstand gibt», sagt Schoch. Die Eigentümer der Liegenschaft am Untertor 9 wollen zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Kommentar zu möglichen Nachmietern abgeben.

