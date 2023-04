Bauarbeiten an der A1 – Der Hammermühle-Viadukt wird angehoben Ab dem 20. April und bis Juli kommt es auf der A1 bei Kemptthal nachts zu grösseren Einschränkungen. Rafael Rohner

Die A1-Autobahnbrücke Hammermühle in Kemptthal wird saniert. Foto: Madeleine Schoder

Dieser Tage beginnen spektakuläre Bauarbeiten an der A1 in Kemptthal. Der Hammermühle-Viadukt mit sechsspuriger Autobahn muss um einige Zentimeter angehoben werden. Dies, damit man die darunter liegenden Brückenlager ersetzen kann. Die Brückenlager dienen als Bindeglieder zwischen Brückenplatte und Pfeilern und sind in die Jahre gekommen.

Während der Bauarbeiten müssen aus statischen Gründen jeweils die äusseren Fahrbahnen gesperrt werden, wie das Bundesamt für Strassen mitteilt. Vier von sechs Spuren werden somit nicht befahrbar sein. Sichtbar seien die Bauarbeiten für die Autofahrenden aber nicht, da ausschliesslich unterhalb der Fahrbahnen gearbeitet werde.

Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, finden die Arbeiten gemäss Mitteilung zu verkehrsarmen Zeiten und damit hauptsächlich in der Nacht statt. Vorgesehen sind acht Bauphasen mit insgesamt 40 Einsätzen. Ab 5 Uhr in der Früh sollten werktags alle Spuren wieder offen sein. Am Samstag und Sonntag sind Sperrungen bis 9 Uhr geplant.

Massiver Stau denkbar

Ungeplante Zwischenfälle könnten «im äussersten Fall» morgens zur verzögerten Spurfreigabe führen, was laut Astra «massiven Stau» zur Folge hätte. Die Strecke zählt zu den meistbefahrenen im Netz der Schweizer Nationalstrassen. Das Bundesamt bietet einen kostenlosen SMS-Service an, um in einem solchen Fall zu informieren. Anmelden kann man sich per SMS mit dem Text: START HMV an 076 601 09 63.

Zu einer ersten Spurreduktion kommt es in der Nacht vom 20. auf den 21. April von 22 bis 5 Uhr sowie in den folgenden vier Nächten. Die Projektwebsite www.hammermuehle.ch bietet eine Übersicht über die weiteren Zeitfenster.

