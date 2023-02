Kolumne Stadtverbesserin – Der Handschuh-Test Im Bus stärkte die Stadtverbesserin ihren Glauben ans Gute im Pendlervolk. Nichts bringt dieses so zuverlässig zum Vorschein wie ein vergessener Handschuh. Delia Bachmann

Ohne die aufmerksamen Mitfahrer wären die Handschuhe mehr als einmal im Bus liegen geblieben. Foto: dba

Vor ein paar Wochen kapitulierte die Stadtverbesserin vor den frostigen Temperaturen. Das Velo kommt seither nur noch auf der busfreien Hälfte des Arbeitsweges zum Einsatz. Im Stadtbus ist es schön warm, nur die Temperamente sind – vor allem am Morgen – etwas unterkühlt. «Winterthur, halt», denkt sich die Stadtverbesserin jeweils. Nur um dann wie alle anderen in ein möglichst freies Abteil zu sitzen, die Handschuhe von den Fingern zu zupfen und für den Rest der Strecke ins Handy oder in die Zeitung zu starren. Ganz nach der Devise: Niemanden stören durch ein nettes Gespräch oder eine andere Boshaftigkeit.

Die ersten Risse erhielt die höflich-reservierte Pendlerfassade eines Morgens am Hauptbahnhof. Dort, kurz nach der Ankunft unter dem Pilzdach, offenbarte sich das wahre Wesen des Stadtbusvolks. «Äxgüsi, sind das ihri Händsche?», fragt eine ältere Dame mit warmen Adleraugen. Tatsächlich, da liegen sie, gut getarnt auf den schwarzen Sitzen: zwei einsame Handschuhe, die ihren früheren Partner längst verloren haben. Es bleibt nicht bei diesem Einzelfall. Eine Woche darauf legt ein Mann beim Bahnhof einen kleinen Spurt hin, schwenkt die Handschuhe wie eine Trophäe über dem Kopf. Ein drittes Mal entspann sich ein kurzes Gespräch darüber, dass man Handschuhe und Schirme so oft vergisst, weil man sie nicht so schnell vermisst.

Helfen schlägt Hilfe

«Was für nette Menschen hier doch leben», denkt sich die Stadtverbesserin auf der verkürzten Velofahrt. Den Handschuh-Test empfiehlt sie allen Menschen zur Nachahmung. Auch jenen, die nie etwas vergessen. Wer an einem schlechten Tag an der Menschheit zweifelt, braucht bloss einen Handschuh liegen zu lassen und wird im Nu eines Besseren belehrt. Damit tut man den Helfenden erst noch einen Gefallen. In einem Magazin las die Kolumnistin einmal, dass die meisten lieber helfen, anstatt Hilfe anzunehmen. Das gilt allerdings nur für Menschen und nicht für Katzen. Eine stibitzte in Veltheim unzählige Handschuhe. Die Beute wurde von den Besitzern im Januar über die Latten des Gartenzauns gestülpt und so zum Abholen bereit gemacht – Handschuh-Hilfe im grossen Stil.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.