In Ihrem neuen Buch «Komplett Gänsehaut» schreiben Sie: «Liebeskummer ist das emotionale Äquivalent zu einem verlängerten Wochenende in Zürich, extrem teuer und am Ende den Aufwand nicht wert.» Wo waren Sie denn?

Ich war aus Klischeegründen in der Kronenhalle essen. Und ich habe den dümmsten Move einer Deutschen gemacht: Ich war bei H & M und habe mir für das Dreifache, was ich in Deutschland bezahlt hätte, was gekauft. Wahnsinnig teure Strumpfhosen habt ihr in Zürich.