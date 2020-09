Saisonstart im Unihockey – Der HC Rychenberg lässt sich auskontern Die Winterthurer starten in Zug mit einer (zu hohen) 4:9-Niederlage in die NLA-Saison. Ausschlaggebend war die mangelnde Geduld im Schlussdrittel, was Zug mit schnellen Gegenstössen auszunutzen verstand. René Bachmann

Nach einem guten Spielbeginn setzte es für den HCR (im Bild Nils Conrad) in Zug eine Niederlage ab. Deuring Photography

Die Innerschweiz war für die Winterthurer schon in den letzten beiden Jahren kein gutes Pflaster gewesen und auch diesmal setzte es eine Niederlage ab. Der HCR lag früh verdient 2:0 voran und kontrollierte das Treiben mehrheitlich. Mit dem trügerischen Polster im Rücken wurde er jedoch nachlässig. Gegen Ende des ersten Drittels begannen sich die Fehler zu häufen und Torhüter Nicolas Schüpbach bekam immer mehr zu tun. Sekunden vor der ersten Pause musste er sich ein erstes Mal geschlagen geben. Der Ball war mit dem Fuss und mit einer aktiven Bewegung ins Gehäuse buxiert worden. So oder so: Zug war mit dem 2:1 wieder im Spiel.