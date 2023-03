Unihockey-Playoff – Der HC Rychenberg sprintet in den Halbfinal Der HC Rychenberg gewinnt seine Viertelfinalserie gegen Zug 4:0. Den Durchmarsch in den Halbfinal vollendete er am Sonntag mit einem 9:5-Auswärtssieg. René Bachmann

Allen Grund zur Freude haben die Rychenberger, hier am Samstag beim Heimsieg in Spiel 3 über Zug. Foto: Deuring Photography

In der vierten Begegnung der Viertelfinalserie ereignete sich in der Schlussphase Ungewohntes. In den ersten zehn Minuten des dritten Drittels bestimmten die Zuger das Geschehen und befanden sich im Vorwärtsgang. Die Abkehr von der sonst üblichen zurückhaltenden Spielweise hatte seinen Grund: Der HCR führte in der Best-of-7-Serie 3:0 und nach zwei Dritteln des zweiten Auswärtsspiels verdient 7:3.

Zug wählte im Schlussdrittel die Manndeckung übers ganze Feld als Plan B. Der HCR liess sich durch die neue, aufs frühe Provozieren von Fehlern ausgelegte Taktik des Gegners vorübergehend aus dem Konzept bringen und büsste bis zur 46. Minute gut die Hälfte seines Vorsprungs ein. Kurz nach Zugs 5:7 fand er aber wieder zur Abgeklärtheit zurück und liess das Heimteam immer öfter ins Leere laufen. Nach Nicola Bischofbergers 8:5 in der 56. Minute war der Vorstoss in den Halbfinal perfekt.

Kimo Oeschs brillanter Treffer ins Glück

Die drei vorangegangenen Partien der Viertelfinal-Serie hatten mit nur einem Tor Differenz geendet. So auch das dritte Duell am Samstag in der Axa-Arena. Die Entscheidung zum 7:6 fiel dank eines präzisen Backhandtreffers von Kimo Oesch in der siebten Minute der Verlängerung.

Rychenberg bestimmte vor 1790 Zuschauern das Spielgeschehen und Zug versuchte aus einer stabilen Defensive heraus Fehler zu provozieren, um diese mit Kontern auszunutzen. Diese Grundausrichtung widerspiegelte sich in den 13 Toren. Zug erzielte je zwei mittels Konter oder Abpraller und je eines im Powerplay und per Solo des omnipräsenten Robin Nilsberth. Rychenberg seinerseits war mehrheitlich nach Passfolgen erfolgreich.

Im Resultat wechselten die Vorteile hin und her. Zug wusste auf Rychenbergs 1:0 eine Antwort und ging in der 27. Minute 3:1 in Führung. Auf diesen Rückstand reagierte wiederum der HCR mit vier Treffern bis zur 39. Minute in Folge. Die Innerschweizer schafften kurz vor dem Schlusspfiff wieder den Ausgleich, sodass eine Verlängerung nötig wurde. In dieser holte Oesch, der Jüngste im Team, vier Matchbälle in der Serie heraus, von denen der HCR am Sonntag gleich den ersten verwerten sollte.

Die Entscheidung im dritten Spiel: Kimo Oesch erzielt in der Verlängerung das 7:6 für den HCR. Foto: Deuring Photography

