Transfer in der Unihockey-NLA – Der HCR angelt sich einen Topstürmer Mit dem 32-jährigen Jami Manninen holt sich der HC Rychenberg viel Erfahrung und Klasse ins Haus. In Winterthur ersetzt er seinen finnischen Landsmann Tuomas Iiskola, der in die Heimat zurückkehrt. René Bachmann

Als Jami Manninen (rechts) mit dem SV Wiler-Ersigen vor vier Jahren noch gegen den HC Rychenberg (Fredrik Holtz) antrat. Heinz Diener/Archiv

Mit diversen (wichtigen) Vertragsverlängerungen, dem Hochziehen mehrerer Talente aus dem eigenen Nachwuchs und ein paar Rücktritten hatte die Zusammenstellung der künftigen NLA-Mannschaft des HC Rychenberg bisher noch keine hohen Wellen geworfen. Dies dürfte sich nun schlagartig ändern. Vom finnischen Spitzenteam Happee Jyväskylä stösst der 32-jährige Topstürmer Jami Manninen zum Winterthurer Traditionsclub und löst dort seinen Landsmann Tuomas Iiskola ab. Dieser kehrt nach zwei Jahren in der Schweiz in seine Heimat zurück. Für Manninen wird es bereits das dritte Engagement in der Nationalliga A sein. In der Saison 2010/11 hatte er die Farben von Alligator Malans getragen, 2015/16 jene von Wiler-Ersigen.