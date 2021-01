HC Rychenberg – Der HCR bleibt auf Masterround-Kurs Mit einem 7:3 bei Waldkirch und einem 7:6 nach Verlängerung gegen Köniz baut der HC Rychenberg seine Serie auf sechs Siege aus. René Bachmann

Gegen Köniz war Jonas Lutz, der sich hier freispielt, mit vier Toren der Matchwinner. Foto: Enzo Lopardo

Gemein hatten die beiden Erfolge, dass der HC Rychenberg die Partien jeweils mit einem sehr überzeugenden Mitteldrittel in die gewünschte Richtung lenken konnte. Der Modus und die teils überraschenden Ergebnisse sorgen jedoch dafür, dass die avisierte Teilnahme an der Masterround noch nicht in trockenen Tüchern ist. Die Anzahl der Konkurrenten dürfte sich reduziert haben. Weitere Erfolgserlebnisse sind jedoch in der verbleibenden zwei Qualifikationsrunden vonnöten.

Gegen Köniz widerspiegelte das 1:1 zur ersten Pause die beiderseits geringe Anzahl verheissungsvoller Torchancen und ging daher in Ordnung. «Wir agierten mit dem Ball zu ungeduldig und zu wenig konkret», erklärte Trainer Philipp Krebs , «und liessen uns immer wieder in jene Zonen zwingen, in denen uns Köniz haben wollte.» Im ähnlichen Stil ging es vorerst weiter. Erst kurz vor Spielmitte begann sich die Gemengelage sukzessive leicht zu ändern. Dem HCR gelang es von da an immer öfter, Bälle abzufangen, so öfter offensiv in Erscheinung zu treten und sich auch mal festzusetzen. «Wir liessen hinten wenig zu», lobte Krebs seine Spieler, «und kamen vorne ab dem zweiten Drittel zu unseren Chancen.» Die logische Konsequenz daraus war, dass der – kurz zuvor eingehandelte – Rückstand bis zur 38. Minute mehr als wettgemacht werden konnte und der HCR 4:2 in Führung ging.