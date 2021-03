Saisonbilanz im Unihockey – Der HCR blickt mit gemischten Gefühlen zurück Die Unihockeyaner aus Winterthur sind nach harter Gegenwehr im Playoff-Viertelfinal ausgeschieden. Trotzdem kann der HC Rychenberg optimistisch in die Zukunft blicken, denn die ersten Schritte hin zu einer dominanteren Ausrichtung sind ermutigend. René Bachmann

Beim HC Rychenberg machten in dieser Saison junge Unihockeyaner wie Levin Conrad (rechts) Fortschritte. Deuring Photography

Für die Winterthurer ging die Saison am Samstag zu einem Zeitpunkt zu Ende, zu dem sie die Segel in den vergangenen Jahren wiederholt streichen mussten, nämlich im Playoff-Viertelfinal. Auf den ersten Blick liest sich die Bilanz darum wenig spektakulär. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings fassbar, dass der HCR einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einem Spitzenteam getan hat.

Abzulesen ist diese positive Tendenz nicht zuletzt am Punkteschnitt in der Qualifikation: Waren es vor zwei Jahren noch 1,36 und vor einem 1,50 Punkte pro Spiel gewesen, betrug dieses Mal die Ausbeute 1,73 Punkte. Dies nach einem Start mit drei Niederlagen und in einer schwierigen, da von Unterbrüchen, Verzögerungen, einer kurzfristigen Modusänderung und dem unverhofften Abgang des Topskorers geprägten Saison.