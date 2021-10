Unihockey – Der HCR gewinnt ein zähes Geduldsspiel Der HC Rychenberg beweist viel Geduld und setzt sich gegen Zug erstmals nach vier Niederlagen wieder durch. Dank des 5:2 stiess er auf den 2. Platz der Nationalliga A vor. René Bachmann

Nils Conrad verbuchte in Zug den zweiten Treffer für den HC Rychenberg. Enzo Lopardo

Zum ersten Mal seit dem 16. Februar 2019 gelang es den Winterthurern am Sonntag wieder einmal, ein Spiel gegen Zug United für sich zu entscheiden. Vier Niederlagen hatte es in den fast zwei Jahren abgesetzt, nur eine davon war halbwegs zwingend gewesen.

Wie stets gegen Zug war es auch diesmal ein zähes Ringen um die drei Punkte. Beide Mannschaften strebten die Spielkontrolle an und trachteten danach, möglichst keine Fehler zu machen und so dem Gegner keine Konterchancen zu bieten. Die Risikobereitschaft in Ballbesitz war gering, wodurch es kaum offene Räume gab und die nur 145 Zuschauer sehr wenige Torchancen zu sehen bekamen. Letztlich setzte sich der HCR verdient 5:2 durch, weil er die Geduld bewahrte und insgesamt mehr aussichtsreiche Chancen kreieren konnte.