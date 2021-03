Unihockey: Playoff-Viertelfinal – HCR gleicht die Serie aus Dank einer über weite Strecken starken Leistung setzt sich der HC Rychenberg in einem sehr intensiven Spiel gegen Malans 5:4 nach Penaltyschiessen durch. Damit steht es nun 2:2. René Bachmann

Goalie Nicolas Schüpbach zeigte erneut eine starke Leistung. Links Patrik Dóža. Foto: Deuring Photography

Die Ausgangslage vor der vierten Partie der Best of 7-Serie war klar: Setzt sich der HC Rychenberg in der Axa-Arena durch, beginnt die Serie am Sonntag quasi wieder von Neuem. Gelingt dies nicht, liegt das Team von Philipp Krebs mit 1:3 Siegen im Hintertreffen und steht mit dem Rücken zur Wand. Entsprechend ärgerlich war für die Winterthurer, dass Malans gleich mit der ersten Chance in Führung ging. In der Folge bewies die Defensive des Heimteams jedoch ihre Stärke, indem sie nur selten Möglichkeiten zuliess, wenn sie sich sortiert der Angriffe der Bündner erwehren konnte. Die Ausnahme von der Regel waren die ersten rund zehn Minuten im Schlussdrittel, als Malans seine besten Kräfte in zwei Linien zusammenzog. Da hatte der HCR schwer zu leiden. Als Krebs denselben Schritt vollzog, glich sich das Spielgeschehen auf der Stelle wieder aus. Es folgte ein Schlagtausch mit offenem Visier, einer Vielzahl an Möglichkeiten auf beiden Seiten und zwei Teams, die je einmal einen Rückstand wettmachen konnten.

HC Rychenberg – Malans 5:4 n.P. Infos einblenden (1:1, 1:1, 2:2, 0:0). – Axa-Arena. – Tore: 2. Braillard (Schnell) 0:1. 17. Tim Aeschimann (Gutknecht) 1:1. 28. Braillard (Berry) 1:2. 35. Tim Aeschimann (Dóža) 2:2. 45. Nett (Nurmela) 2:3. 52. Neubauer (Studer) 3:3. 55. (54:42) Püntener (Fitzi) 4:3. 56. (55:07) Veltšmíd (Camenisch) 4:4. – Penaltyschiessen: Wöcke 1:0. Veltšmíd gehalten. Studer gehalten. Nurmela 1:1. Dóža 2:1. Hartmann zurückgezogen. Fitzi gehalten. Braillard gehalten. Nils Conrad 3:1. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Malans. Rychenberg: Schüpbach (für 3. Penalty Locher); Levin Conrad, Foelix; Gutknecht, Tim Aeschimann; Nussbächer, Nils Conrad; Püntener, Krebs, Keller (51. Fitzi); Kern, Wöcke, Schaub; Lutz (46. Neubauer), Dóža, Studer. – Bemerkungen: Rychenberg ohne Oesch, Ott, Rutz (Ersatz), Noah Aeschimann, Graf und Sager (nicht im Aufgebot). 59:58 Timeout Rychenberg. 68. Lattenschuss Püntener. 59:58 Timeout Rychenberg.

Der HCR besass jedoch nicht nur in der Defensive seine Trümpfe, sondern auch in der Offensive. So gelang es ihm in schöner Regelmässigkeit, das Pressing der Gegner auszuhebeln und sich infolgedessen in gute Abschlusspositionen zu manövrieren. Erst als sich im dritten Abschnitt Konzentrationslücken auftaten, schlich sich der eine oder andere Fehler im Aufbau ein. Torhüter Nicolas Schüpbach blieb aber wachsam und bereinigte diese kritischen Situationen. Auffällig war freilich auch, dass es der HCR in den ersten vierzig Minuten der äusserst intensiven Partie öfter als die Gäste schaffte, sich gegen den formierten Gegner Topchancen herauszuspielen. Mit mehr Kaltblütigkeit im Abschluss wäre durchaus mehr als ein 2:2 nach zwei Dritteln möglich gewesen. Letztlich sorgten Michel Wöcke, Patrik Dóža, Nils Conrad und die beiden Torhüter im Penaltyschiessen dafür, dass der grosse Effort nicht unverdient doch noch belohnt wurde.