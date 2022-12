Sieg im Penaltyschiessen – Der HCR-Goalie pariert alle Penaltys Der HC Rychenberg zeigt sich gegenüber den schwachen Auftritten vom Wochenende wie verwandelt und setzt sich im hochstehenden Unihockey-Derby gegen GC 6:5 nach Penaltyschiessen durch. René Bachmann

Nach den zwei Niederlagen gegen Waldkirch St. Gallen setzte sich der HC Rychenberg (im Bild Nils Conrad) in der Axa-Arena gegen GC knapp durch. Foto: Urs Kindhauser

Der Herausforderung, der sich der HC Rychenberg gegen GC gegenüber sah, war im Vergleich zum Wochenende so grundsätzlich anders wie nur denkbar. Hatten die Winterthurer in St. Gallen gegen ein äusserst defensives Waldkirch auf Granit gebissen, bekamen sie es am Donnerstag vor 530 Zuschauern in der Axa-Arena mit dem am offensivsten ausgerichteten Team der Liga zu tun. GC geht sowohl in Ballbesitz als auch nach Ballverlusten die grössten Risiken aller Mannschaften ein und wird für diese angriffige Spielweise auch Jahr für Jahr mit dem grössten offensiven Ertrag belohnt.

Anders als am Wochenende meisterte der HCR die Aufgabe diesmal über weite Strecken gut. Er bewies meist die nötige Denk- und Handlungsschnelligkeit und hatte Antworten auf das Gegenpressing parat. Fand er diese, konnte er brandgefährliche Angriffe lancieren. Exemplarisch dafür kam das 1:0 zustande. Kimo Oesch, Sämi Gutknecht und Claudio Mutter nutzten den erarbeiteten Raum, um mit drei Direktpässen die verbliebenen Hoppers auszutanzen.

Frühere Entscheidung verpasst

In der äusserst temporeichen und animiertem Partie besass GC allerdings wie in (fast) immer mehr in der Prime League mehr Ballbesitz und sorgte mit seinen schnellen Passfolgen für viel Torgefahr. Daraus schaute aber erst etwas Zählbares heraus, nachdem der HCR anfangs des Mitteldrittels mit einem fulminanten Weitschuss Pascal Kerns auf 3:0 erhöht hatte. Bis dahin hatte sich der HCR als sehr effizient entpuppt. Und hätte er nach Tim Aeschimanns zweitem Tor im gleichen Stil weitergemacht, wäre er vermutlich mit drei Punkten aus dem Abend gegangen.

Gereicht hätte womöglich schon, wenn Topskorer Noah Püntener in der 56. Minute bei einer 5:4-Führung seinen Penalty im Tor untergebracht hätte. Weil ihm dies jedoch nicht gelang, stand es nach sechzig Minuten, und auch noch nach siebzig, 5:5. Es ging ins Penaltyschiessen und in diesem wurde Goalie Luca Locher zum GC-Schreck. Der U23-Nationalspieler parierte sämtliche fünf Penaltys und sicherte dem HCR damit den Bonuspunkt und den Verbleib in der sechs Plätze umfassenden Spitzengruppe.

