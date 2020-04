Beste Unihockey-Clubteams der Welt – Der HCR holt den Champions Cup nach Winterthur Der internationale Unihockeyverband beauftragt den HC Rychenberg mit der Veranstaltung des Champions Cup. Der Vergleich der besten Clubteams der Welt findet am 9. und 10. Januar 2021 in der Axa-Arena statt. René Bachmann

Der SV Wiler-Ersigen (Marco Rentsch) wird in der Axa-Arena zum Champions Cup antreten. Foto: Daniel Teuscher

Dieser Tage hat die International Floorball Federation dem HC Rychenberg den Zuschlag zur Ausrichtung des nächsten Champions Cup gegeben. Damit ist klar, dass die aktuell stärksten Frauen- und Männerteams aus Finnland, Schweden, der Schweiz und Tschechien im Januar 2021 in der Axa-Arena aufeinandertreffen werden. «Wir sind stolz darauf, die acht weltbesten Vereinsmannschaften in Winterthur begrüssen zu dürfen», freut sich Mario Kradolfer, Geschäftsführer des HCR. «Gemeinsam mit unseren zahlreichen Fans möchten wir Winterthur als Unihockeystadt präsentieren und den Teams in einer der schönsten Arenen der Schweiz ein unvergessliches Turnier ermöglichen.» Die ausverkauften Playoff-Spiele des HCR 2018/19 mit annähernd 2000 Zuschauenden lieferten einen Vorgeschmack darauf, welch stimmungsvolle Atmosphäre auf die Teams warten wird.

Fast zeitgleich wurde bekannt, welche Clubs die nationalen Verbände der Top-4-Nationen nach Winterthur entsenden dürften. Diese Entscheide fernab des Spielfeldes waren nötig geworden, weil die Endphase der Saison 2019/20 überall dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist und die Meisterschaften nicht zu Ende gespielt werden konnten. Teilnahmeberechtigt sind demnach IKSU (Frauen) und Falun (Männer) aus Schweden, Porvoo und Classic Tampere aus Finnland, Piranha Chur und Wiler-Ersigen aus der Schweiz sowie der 1. SC Vítkovice und Mladá Boleslav aus Tschechien.

Sie alle bekamen von ihren Verbänden den Zuschlag, weil sie die Tabelle am Ende der Qualifikation angeführt hatten. Den Meistertitel bekamen allerdings einzig die schwedischen Mannschaften zugesprochen. Dass diese acht Teams für den Champions Cup 2021 auch tatsächlich den Weg nach Winterthur antreten werden, ist noch nicht gesichert, sprich: Noch sind die Verträge mit ihnen nicht unterzeichnet. Besonders hinter IKSU und Falun gilt es noch ein Fragezeichen zu setzen, denn es wird gemunkelt, dass die beiden Clubs in argen finanziellen Schwierigkeiten steckten. Im Fussball wäre da die Champions League willkommen, im Unihockey ist der vergleichbare Wettbewerb noch wenig lukrativ.

Erfahrung im Organisieren

Für den HC Rychenberg wird es in seiner 37-jährigen Vereinsgeschichte bereits das dritte Mal sein, dass er als Gastgeber des Champions Cup auftritt. Erstmals hatte der Winterthurer Traditionsverein das Aufeinandertreffen der Meister der vier stärksten Nationen zwischen dem 27. und 31. Dezember 1999 durchgeführt – gemeinsam mit Bern. Damals dauerte das Turnier noch fünf Tage, wurde nach Geschlechtern getrennt veranstaltet und hiess noch European Cup. Das Zückerchen jener Austragung war, dass das Frauenteam des HCR, das sich ein Jahr später unter dem Namen Red Ants Rychenberg Winterthur vom Mutterverein abspaltete, bis in den Final vorstiess. Dort unterlag es dem finnischen Vertreter Tapanilan Erä 1:5.

Zum zweiten Mal war der HCR vom 8. bis 12. Oktober 2008 für die Ausrichtung des – nunmehr auf Euro Floorball Cup umbenannten – Anlasses zuständig, diesmal für beiderlei Geschlecht und ohne Co-Gastgeber. Daran wird sich auch für die bevorstehende 27. Austragung des Turniers nichts ändern. Anders als bei den ersten beiden Gastspielen in Winterthur ist hingegen, dass 2021 nicht mehr die Eulachhallen, sondern die Axa-Arena als Austragungsstätte dienen wird.