Im Playoff-Viertelfinal – Der HCR ist ein Aussenseiter mit Ambitionen Bei seiner elften Playoff-Teilnahme in Serie ist der HC Rychenberg im Viertelfinal gegen den früheren Serienmeister Wiler Aussenseiter. Ein Erfolg in der Best of 7-Serie scheint aber möglich zu sein. René Bachmann

Moritz Schaub (Bild) und Pascal Kern sind die einzigen noch aktiven Rychenberg-Spieler, die Wiler-Ersigen in einem Playoff besiegt haben. Foto: Deuring Photography

Anders als bei den Junioren und in vielen anderen Sportarten haben in der Unihockey-NLA die drei Besten der Qualifikation das Recht, sich ihren Gegner für die erste Playoffrunde auszusuchen. Von dieser Möglichkeit, das gewohnte Schema zu verlassen, machte in dieser Saison Wiler-Ersigen Gebrauch. Statt Malans wählten die Berner den besser klassierten HC Rychenberg für den Viertelfinal. Scheitert der Favorit, werden solche Wechsel in der Regel mit viel Häme bedacht. Im konkreten Fall ist die Wahl indes leicht nachvollziehbar, schliesslich weisen die Winterthurer gegen keinen anderen Gegner eine derart unerfreuliche Bilanz auf wie gegen Wiler. 15 Niederlage erlitten sie zuletzt in Folge. Der letzte Erfolg liegt bereits fünfeinhalb Jahre zurück.