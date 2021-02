Masterround im Unihockey – Der HCR ist noch nicht am Ende seiner Reise Mit der Qualifikation für die Masterround hat sich der HC Rychenberg bereits die Teilnahme am Playoff gesichert. Damit wollen sich die Winterthurer noch nicht begnügen. René Bachmann

Spieler wie Yannic Fitzi (rechts) mussten beim HCR zuletzt mehr Verantwortung übernehmen. Enzo Lopardo

Als sich der HC Rychenberg vor knapp zwei Wochen in Chur anschickte, seinen 6. Platz in der NLA zu verteidigen, waren Anspannung und Druck deutlich spürbar. Die Winterthurer konnten am Ende jubeln. Mit dem fünften Sieg im sechsten Match seit Wiederbeginn der Meisterschaft Anfang Januar machten sie den missratenen Saisonstart vergessen und belohnten sich mit der Qualifikation für die Masterround der besten sechs Teams.

Für diese Erfolgsgeschichte gibt es verschiedene Gründe:

- Trainern und Spielern gelang es, die bestmögliche Antwort auf den Abgang von Topskorer Jami Manninen zu geben. Spieler wie Daniel Keller, Ryan Neubauer, Jonas Lutz, Kimmo Oesch und Yannic Fitzi sprangen in die Bresche, erhielten mehr Spielzeit und übernahmen Verantwortung. Der HCR gewann dadurch in der Offensive an Tiefe und war selbst dann schwerlich zu bezwingen, wenn die Leistungsträger einen schwächeren Tag einzogen.