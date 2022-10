Unihockey-Heimsieg – Der HCR macht sich das Leben selber schwer Erstmals seit dem 16. Dezember 2017 gelingt es dem HC Rychenberg, sich in einem Heimspiel gegen Chur Unihockey durchzusetzen. René Bachmann

Acht Tore konnten die Winterthurer in der Axa-Arena gegen Chur Unihockey bejubeln. Foto: Deuring Photography

Das Spiel der achten NLA-Runde in der Axa-Arena, das zugleich ein Charity-Event zugunsten der Greenhope-Stiftung war, gewannen die Winterthurer 8:6. Auffälligste Figuren auf HCR-Seite waren Noah Püntener und, trotz

lediglich 20 Einsatzminuten, Claudio Mutter mit je drei Toren.

Das Treffen erwies sich auch diesmal als typisch für Duelle dieser beiden Gegner. Der HCR brachte, nicht zuletzt in der Breite, über die 60 Minuten mehr Pferdestärken aufs Feld. Vor allem im ersten und dritten Drittel besass er auch wesentlich mehr Spielanteile und ein klares Plus an nennenswerten Torchancen.

Schon in den ersten 20 Minuten wäre eine Vorentscheidung möglich gewesen. Doch das Team von Philipp Krebs wusste aus den Vorteilen zu selten Nutzen zu ziehen. Der HC Rychenberg machte sich das Leben unnötigerweise selber schwer, indem er sich mangels Geduld oder durch individuelle Schnitzer Konter einhandelte. Und wenn Chur in einem gut ist, dann sind es die schnellen Gegenstösse...

Einmal, in der 55. Minute, gelang es den Bündnern gar auszugleichen, und es war ein mehr als ärgerlicher Punktverlust zu befürchten. Doch dann schlug die Zeit des angeschlagenen und deshalb nur für ein Drittel einsetzbaren Mutter. 32 Sekunden nach dem Ausgleich brachte er den HCR wieder 6:5 in Führung und in den verbleibenden Minuten liess er noch zwei weitere Tore folgen.

So sicherten sich die Winterthurer im achten Anlauf den sechsten Sieg und stiessen auf Kosten von Köniz auf den 3. Rang vor. Dieser wird länger Bestand haben, denn der Meisterschaftsbetrieb wird nun wegen der WM in Winterthur und Zürich für vier Wochen unterbrochen.

In nur 20 Einsatzminuten erzielte Claudio Mutter drei Tore für den HCR. Foto: Deuring Photography

Fehler gefunden?Jetzt melden.