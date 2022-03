Playoff-Viertelfinal im Unihockey – Der HCR mimt das

stete Stehaufmännchen Der HC Rychenberg zeigt in den ersten zwei Spielen des Playoff-Viertelfinals gegen Wiler sehr viel Nehmerqualitäten. Beinahe wäre er mit zwei Siegen in der Verlängerung belohnt worden. Es steht aber 1:1. René Bachmann

Der Ball zappelt im Netz: Nach seinem Siegtor im ersten Spiel traf Noah Püntener (links) in der Axa-Arena zwei weitere Male. Foto: Urs Kindhauser

Am Ende des zweiten Viertelfinalspiels war die Spannung mit Händen zu greifen. Der HC Rychenberg drückte in den letzten zehn Minuten vehement auf den Ausgleich und drängte Wiler fast ohne Unterbruch weit zurück. Dann aber stand aus heiterem Himmel Wilers Topskorer Michal Dudovič allein vor Nicolas Schüpbach. Rychenbergs Torhüter gewann das Duell und machte damit sein Eigentor aus der 52. Minute vergessen.

HC Rychenberg - SV Wiler-Ersigen 5:6 n.V. Infos einblenden (2:2, 1:0, 2:3, 0:1). – Axa-Arena. – 1110 Zuschauer. – Tore: 10. Siegenthaler (Holenstein) 0:1. 12. Persici (Väänänen) 0:2. 16. Levin Conrad (Studer; Strafe Persici eben abgelaufen) 1:2. 20. Püntener (Studer) 2:2. 36. Studer (Pen.) 3:2. 42. Ziehli (Holenstein; Ausschlüsse Levin Conrad und Pylsy) 3:3. 43. Pylsy (Siegenthaler) 3:4. 52. Eigentor Schüpbach 3:5. 52. Püntener (Studer) 4:5. 60. Studer (Levin Conrad; Rychenberg ohne Torhüter) 5:5. 64. Dudovič (Pylsy) 5:6 – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Rychenberg, 3-mal 2 gegen Wiler. – Rychenberg: Schüpbach; Nils Conrad. Noah Aeschimann (13. Dall’Oglio); Rutz, Foelix; Gutknecht, Eyer; Püntener, Levin Conrad, Studer; Oesch, Krebs, Keller; Kern, Ott, Studer; Kühl. – Wiler: Kramer; Väänänen, Wyss; Holenstein, Ziehli; Krebner, Tambini; Persici, Pylsy, Dudovič; Louis, Siegenthaler, Affolter; Sikora, Mühlemann, Davet. – Bemerkungen: HCR ohne Tim Aeschimann, Kehl, Lutz (verletzt) und Lindgjerdet (krank). HCR ab der 57:43 Minute ohne Torhüter. 59. Pfostenschuss Wiler. 59:37 Time-out Rychenberg. 60. Pfosten-Lattenschuss Kern.

Dem HCR schien in der Folge die Zeit davon zu laufen, erst recht als Pascal Kern mit seinem Schuss zehn Sekunden vor Schluss nur Pfosten und Latte traf. Doch die Winterthurer kamen nochmals zu einer hochkarätigen Torchance und Tobias Studer machte es besser als Kern zuvor und brachte zwei Sekunden vor dem Ende sein Team in die erneute Verlängerung. In dieser standen sie dem Golden Goal entschieden näher, liessen ihre drei guten Möglichkeiten aber liegen. Wiler machte es in dieser Hinsicht besser. Sein erster Abschluss in der Verlängerung landete in der 64. Minute gleich im Tor, womit es Rychenbergs Break vom Vortag wettmachen konnte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Erwachsenes Unihockey»

Insgesamt waren die zwei ersten Spiele nicht unerwartet eine rundum ausgeglichene Sache. Die Berner präsentierten sich als die gewohnt technisch starke Mannschaft, mit einer ersten Linie, deren Ausländer Tatu Väänänen, Jonas Pylsy und Michal Dudovič nicht nur in der Schweiz bei jedem Club willkommen wäre. Dieser Formation stellte Rychenbergs Trainer Philipp Krebs seine eigene erste Linie entgegen, was über die zwei Spiele ganz gut klappte. Mehr Schwierigkeiten bekundete, nach einem ziemlich ausgeglichenen Auftritt am Vortag, am Sonntag hingegen die zweite Linie. Die dritte wiederum besass in beiden Matches Oberwasser, sodass eine Bündelung der Kräfte im Gegensatz zum Gegner bloss am Sonntag nötig war.

In der Spielanlage ähneln sich die beiden Mannschaft. Beiden wollen geduldig angreifen, wenn der Gegner sortiert ist, und so mit Qualität in die gegnerische Hälfte gelangen und dem Stürmer einen Teil des Drucks nehmen. Gleichzeitig schätzen es der HCR wie Wiler, schnelle Gegenstösse fahren zu können, was sie in den wilderen Phasen wie im Startdrittel des sehr animierten ersten Spiels auch öfters nachdrücklich taten.

Worin der HCR beide Male gefiel, war einerseits das über weite Strecken «erwachsene, reife Unihockey», das Krebs einfordert, mit dem geduldigen Aufbau. Das war ein erheblicher Kontrast zum Cupfinal vor einer Woche. Andererseits wussten die Winterthurer auch mit ihrer Widerstandskraft zu gefallen. In beiden Partien lagen sie 0:2 und generell mehrheitlich in Rückstand, konnten sich aber stets an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zihen. «Unsere Mentalität war definitiv gut», sagte Krebs.

Tobias Studer ist zurück

Was ebenso auffiel, wie gut sich der lange verletzte Tobias Studer wieder einbringt. Als Ersatz des kranken einzigen Ausländers Markus Lindgjerdet in der ersten Linie macht er zwei gute, am Sonntag gar eine ausgezeichnete Partie. Nicht nur, aber auch wegen seiner fünf aufgrund der Rückstände mehrheitlich eminent wichtige Skorerpunkte. Es waren Leistungen, wie sie vom Nationalspieler in schöner Regelmässigkeit erwartet werden können sollte. Er macht es dem Trainer mit diesem Auftritt nahezu unmöglich, das Trio Studer, Levin Conrad und Noah Püntener auseinanderzureissen.

Noch eine geringe Rolle spielten in dieser Serie indessen die Torhüter. Die zwei von Wiler hatten erst wenige jener Paraden, die man gemeinhin als «Big Saves» bezeichnet. Und Rychenbergs Schüpbach hatte zwar solche, blieb aber nicht gänzlich fehlerfrei. So musste er das Gegentor zum 3:5 am Sonntag zu 100 Prozent auf seine Kappe nehmen. Umso besser reagierten seine Mitspieler darauf , indem sie nicht mit der Wimper zuckten und postwendend mit dem Anschlusstor reagierten.

Nach zwei geschlagenen Schlachten steht es in der Best-of 7-Serie 1:1. Das ist angesichts zweier Spiele auf Augenhöhe ein durchaus plausibles Zwischenresultat. «Entscheidend wird sein», sagte Krebs, «wer sich im weiteren Verlauf der Serie mehr steigern wird.» Steigerungspotential sieht er bei seiner Mannschaft in allen Bereichen, sei es bei der Freistoss-Defensive oder in der Qualität der Auslösungen. Man darf gespannt sein, ob der HCR fähig sein wird, die zusätzlichen Briketts auch tatsächlich drauufzulegen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.