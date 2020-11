Wegen Corona nach Finnland – Der HCR muss seinen Topskorer ziehen lassen Der HC Rychenberg erleidet einen herben Rückschlag. Der erfolgreichste Skorer der NLA-Mannschaft, der Finne Jami Manninen, kehrt per sofort in seine Heimat zurück. René Bachmann

Rychenbergs Jami Manninen wies die beste Trefferquote der gesamten NLA auf. Deuring Photography

Die Schweiz gilt als Risikogebiet in Sachen Corona. Diese unerfreuliche Entwicklung hat nun auch nachhaltigen Einfluss auf den HC Rychenberg. Denn der 32-jährige Finne Jami Manninen hat aus familiären Gründen im Zusammenhang mit der Pandemie um die sofortige Auflösung seines Vertrags beim Winterthurer Unihockeyverein gebeten. Nach ein paar Rettungsversuchen entsprach die Clubleitung schweren Herzens dem Anliegen des Spielers.

Manninen war in diesem Sommer vom finnischen Spitzenclub Happee Jyväskylä zum HCR gestossen, gekrönt 2016 mit dem Weltmeistertitel. Der rechte Flügelstürmer wurde in Winterthur den hohen Erwartungen vollauf gerecht. Er erzielte in den ersten fünf Runden acht Tore und wies damit die beste Trefferquote der gesamten Liga auf. Manninen passte zum HCR. Darüber hinaus fand er sich mit seiner Gattin und seinem Sohn in der neuen Umgebung bestens zurecht.