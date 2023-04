Rückkehrer aus Schweden – Der HCR setzt auf ein altbekanntes Goalie-Duo Luca Locher hütet auch nächste Unihockey-Saison das Tor des HC Rychenberg und Nicolas Schüpbach kehrt nach einem Jahr in der zweithöchsten schwedischen Liga zu seinen Wurzeln zurück. René Bachmann

Nicolas Schüpbach wird ab nächster Saison wieder das Tor des HC Rychenberg hüten . Foto: Deuring Photography

Mit dem abgeschlossenen Studium an der Pädagogischen Hochschule in der Tasche hatte Nicolas Schüpbach letzten Sommer eine neue Herausforderung im Ausland gesucht. In Karlstad fand er einen Platz in einem ambitionierten Team, wo er sich die Nummer 1 im Tor mit Pontus Zarins teilte. Am Ende einer intensiven Saison realisierte Schüpbach mit seinem Team in souveräner Manier den Aufstieg in die höchste schwedische Liga.

Dort wird Karlstad allerdings ohne Schüpbach auskommen müssen. Denn nach einem Jahr im Ausland kehrt der 26-jährige Winterthurer mit grossen Ambitionen zu seinem Stammverein zurück. Neben seinen unbestrittenen spielerischen Qualitäten wird er mit seinem ansteckenden Enthusiasmus und dem Sinn fürs Zwischenmenschliche auch die Garderobe der Mannschaft wieder bereichern.

Locher schaffte den Durchbruch

Luca Locher war 2018 von Alligator Malans zum HC Rychenberg gewechselt. Nach zwei Jahren in der U21-Mannschaft gelang dem heute 23-Jährigen der Sprung in die NLA-Mannschaft, wo er sich in den vergangenen zwei Saisons zu einem starken Rückhalt entwickelte.

In seiner ersten NLA-Saison fungierte Locher noch als selten eingesetzter Ersatz von Nicolas Schüpbach, mit dem er nun auch das künftige Goalie-Duo bilden wird. Ab seiner zweiten NLA-Spielzeit häuften sich die Einsätze kontinuierlich und er schaffte den Durchbruch. Nach der Verletzung von Pascal Meier musste Locher ins kalte Wasser des Stammtorhüters springen und wusste dabei zu überzeugen und seine Chance zu packen. Mit seiner ruhigen Ausstrahlung, etlichen starken Paraden und der Fähigkeit, Misslungenes umgehend zu verarbeiten, war er ein ausgezeichneter Rückhalt und hatte mit erst 39 NLA-Partien auf dem Buckel einen wesentlichen Anteil an der gelungen HCR-Saison, die erst im siebten Spiel der Halbfinalserie endete.

Luca Locher erwies sich in seiner zweiten NLA-Saison als guter Rückhalt des HC Rychenberg. Foto: Deuring Photography

