Finale Phase im Unihockey – Der HCR steigt als Aussenseiter ins Playoff Der HC Rychenberg hat zwei wechselhafte Monate hinter sich. Ab Mittwoch müssen die Winterthurer nun bereit sein für den Playoff-Viertelfinal gegen Malans. René Bachmann

HCR-Trainer Phillipp Krebs: Der Gameplan muss gegen Malans stimmen und durchgezogen werden. Heinz Diener

Als es nach dem Re-Start der Meisterschaft im Januar darum ging, die Teilnahme an der Masterround und damit am Playoff unter Dach und Fach zu bringen, demonstrierte der HCR, dass er eine verschworene Einheit und zu überzeugendem Unihockey fähig ist. Fünf Siege in sechs Runden waren ein klarer Beleg für die erfreulichen Fortschritte während der Corona-Pause.

In den drei Wochen seither ist der vormalige Schwung jedoch etwas verloren gegangen. Die Winterthurer hatten immer wieder lichte Momente, so etwa beim Sieg gegen Köniz oder selbst bei der Niederlage in Zug. Was ihnen indes abging, war die unabdingbar nötige Stabilität über 60 Minuten und das konstante Abrufen der vollen Leistungsfähigkeit von Spiel zu Spiel.