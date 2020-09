Unihockey: Niederlage in Winterthur – Der HCR sündigt im Abschluss Nach dem schwer enttäuschenden Saisonstart in Zug konnte sich der HC Rychenberg im Heimspiel gegen Malans steigern. Dennoch setzte es eine 5:7-Niederlage ab, weil er im Abschluss zu wenig effizient auftrat. Urs Stanger

Moritz Schaub und Jami Manninen bedrängen den Malanser Goalie Jonas Wittwer, reüssieren aber nicht. Heinz Diener

Es war einer jener Schlüsselmomente, die den Ausgang eines Spiels wesentlich beeinflussen: Kurz nach Spielhälfte verkürzte David Foelix auf 1:2 und nur drei Minuten später besass der HC Rychenberg die Möglichkeit, in doppelter Überzahl zu agieren. Doch die Schüsse aus kurzer Distanz verfehlten das Gehäuse und als der Ball auf der Torlinie tanzte, waren die Malanser als Erste am Ball und konnten die Situation bereinigen. Und kaum waren die Bündner wieder vollzählig, stellten sie den alten Zweitorevorsprung wieder her. Dadurch rannte der HCR gegen den konterstarken Gegner weiterhin einem Rückstand hinterher - wie bereits seit der 19. Minute. Näher als bis auf ein Tor kam er in der Folge nicht mehr heran und musste sich im zweiten Saisonspiel, trotz einer Steigerung gegenüber dem Auftakt, zum zweiten Mal geschlagen geben.

Wie in Zug stellte der HCR auch im ersten Heimspiel zu Beginn das bessere Team. Allein in den ersten acht Minuten fand er sechsmal den Weg zu einem aussichtsreichen Abschluss, konnte dabei jedoch mangels Präzision und bei zwei Stangentreffern das Skore nicht eröffnen. Die fehlende Effizienz rächte sich in der 19. Minute, als die Gäste entgegen des Spielverlaufs das schmeichelhafte 1:0 erzielten.

Danach beruhigte sich die Szenerie vorübergehend. Das 0:2 hatte sich nicht angekündigt, genauso wenig wie Rychenbergs Anschlusstor wenig später. Hätte der HCR anschliessend eine doppelte Überzahl ausgenutzt, wäre der weitere Verlauf mit grösster Sicherheit ein anderer geworden.

Nach 3:7 noch an Punkten geschnuppert

Spätestens das 1:33 kurz vor der zweiten Pause spielte den Gästen vollends in die Karten. Sie konnten damit fortfahren, ohne Risiko zu agieren, und geduldig auf die Fehler des Gegners für ihre schnellen Gegenstösse warten. Dennoch kam Mitte des Schlussdrittels nochmals Spannung auf, als der HCR das 1:4 mit Toren von Jami Manninen und Sämi Gutknecht beantwortete. Noch waren acht Minuten auf der Matchuhr. Mehr als genug Zeit für den Ausgleich, doch für kurze Zeit verloren die Winterthurer die Geduld und Malans nutzte Rychenbergs zu ungestümes Aufrücken dazu, wieder mit drei Toren davonzuziehen.

Trainer Philipp Krebs beorderte daraufhin seinen Torhüter vom Feld, und um ein Haar hätte seine Rechnung noch aufgehen können. Nach dem 3:7 brachten Manninen und Moritz Schaub ihre Mannschaft nochmals auf zwei Tore heran und hätte Pascal Kern 37 Sekunden vor Schluss seine Grosschance verwertet, wäre eine hitzige Schlussphase gewiss gewesen. So aber brachte Malans die drei Punkte über die Ziellinie.

Ein Schritt in die gewünschte Richtung

Trotz der erneuten Niederlage zeigte sich der HCR gegenüber dem Startspiel in Zug deutlich verbessert. Die Fehlerzahl war entschieden geringer und die Defensive stand wesentlich geordneter. Das sah Krebs genauso: «Wir spielten defensiv über weite Strecken sehr gut. Wir machten in den ersten zwei Dritteln drei, vier Fehler und diese nutzte Malans jedes Mal eiskalt aus. Auf diesem Niveau ist das so.»

Das Abwehrarbeit war in etwa so, wie es vom HCR zu erwarten ist. Gleichzeitig zeigte er, dass er in der Offensive kontinuierlich Fortschritte erzielt. «Offensiv waren wir in der Lage, uns viele Möglichkeiten herauszuspielen, egal wie Malans spielte. Chancenmässig war es ein mindestens ausgeglichenes Spiel. Der Unterschied war, dass unsere Abschlüsse zu wenig gut waren. Wir hätten aus unseren Chancen viel mehr machen müssen.»

Nach der grossen Ernüchterung in Zug war dieses Spiel immerhin ein erster Schritt in die richtige Richtung und Anlass zu mehr Optimismus. Oder wie es Krebs formuliert: «Es ist weiter gute Arbeit in der Trainingshalle gefragt, damit wir uns in Zukunft werden belohnen können.»