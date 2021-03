Playoff im Unihockey – Der HCR verliert auch das zweite Spiel Die Winterthurer geraten in der Best-of-7-Viertelfinalserie 0:2 ins Hintertreffen. Die 1:3-Heimniederlage macht deutlich, wo es harzt: Die Offensive produziert zu wenig Zählbares. René Bachmann

Heute Sonntag in Maienfeld braucht der HCR im Playoff-Viertelfinal das erste Erfolgserlebnis. Heinz Diener

Es war ein veritabler Fehlstart, den der HC Rychenberg im ersten Playoff-Heimspiel erlitt. Die Matchuhr zeigte erst 59 Sekunden an, als Jarko Nurmela einen Konter der Malanser zum Führungstor vollendete. Es sollte einer der seltenen schnellen Gegenstösse sein, die der HCR zuliess. Es sollte allerdings ein wegweisender sein, denn die Winterthurer schafften es nicht, ihr Plus an erstklassigen Chancen im ersten Abschnitt zum Ausgleich zu nutzen. Am nächsten kam Patrik Dóža mit einem Lattentreffer in der sechsten Minute.

Ab dem Mitteldrittel begannen die Gäste ihre Routine auszuspielen und das Geschehen mit geduldigen Passfolgen in der eigenen Hälfte zu kontrollieren, zeitweise gar einzuschläfern. Dass sie ihre Führung auf diesem Wege mit einem Freistoss und einem Überzahltor auf 3:0 ausbauen konnten, war zwar nicht zwingend, aber folgte doch einer gewissen Logik. Der HCR fand in dieser Phase schlicht keinen offensiven Zugriff auf die Partie.

HC Rychenberg - Malans 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) Infos einblenden Axa-Arena. – Tore: 1. Nurmela (Nett) 0:1. 23. Nurmela (Nett) 0:2. 39. Vestlund (Schnell; Ausschluss Tim Aeschimann) 0:3. 52. Wöcke (Fitzi) 1:3. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Rychenberg, 2-mal 2 gegen Malans. HCR: Schüpbach; Nussbächer, Nils Conrad; Gutknecht, Tim Aeschimann; Levin Conrad, Foelix; Dall'Oglio; Lutz, Dóža, Studer (31. Fitzi); Kern, Wöcke, Schaub; Püntener, Krebs, Keller; Neubauer. – Bemerkung: HCR ab 56:57 in Ballbesitz mit einem zusätzlichen Feldspieler anstelle des Torhüters.

Dies änderte sich erst in den letzten zehn Minuten, als Trainer Philipp Krebs auf zwei Linien reduzierte und seine Spieler weit nach vorne schickte. Mit einem geschickt verzögerten Schuss verkürzte Topskorer Michel Wöcke kurz darauf auf 1:3. Das zuvor etwas fehlende Feuer, die Energie kehrte damit in die Reihen des HCR zurück und er drückte vehement auf das Anschlusstor.

Neunmal brannte es lichterloh vor dem Malanser Gehäuse, das Tor, das die Spannung nochmals erhöht hätte, gelang den Winterthurern aber nicht. Damit liegt der HCR in der Serie 0:2 in Rückstand und benötigt heute Sonntag in Maienfeld unbedingt ein Erfolgserlebnis.