Die verrückte Karriere des Final-Schiedsrichters – Der Heisssporn, den Herzprobleme plagten Eben noch bangt Szymon Marciniak aus gesundheitlichen Gründen um die Karriere. Jetzt steht der Pole vor dem Höhepunkt – auch weil er einst des Feldes verwiesen wurde. Dominic Wuillemin

Szymon Marciniak kennt sowohl die Argentinier wie Franzosen bestens. Er leitete von beiden Teams Partien an dieser WM. Foto: Manan Vatsyayana (AFP)

Alles begann mit einer Roten Karte. Hätte er diese nicht gesehen, der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak würde nun nicht den WM-Final zwischen Argentinien und Frankreich leiten.

So erzählt das der 41-Jährige jedenfalls selbst. Zu Beginn des Jahrtausends war er noch Spieler bei Wisla Plock, als er des Platzes verwiesen wurde und sich mit dem Entscheid so gar nicht anfreunden wollte. Also führte er im Nachgang der Partie eine lange Diskussion mit dem Schiedsrichter. Irgendwann sagte ihm dieser: «Wenn du denkst, dass es einfach ist, dann versuch dein Glück. Du wirst sehen.»

Einfach war es vielleicht nicht. Aber nachdem er sich die Worte des Unparteiischen zu Herzen genommen und einen Schiedsrichterkurs belegt hatte, kletterte Marciniak rasch die Karriereleiter hoch. Ab 2008 leitete er Spiele in der polnischen ersten Liga, wurde bald für heikle Matches wie beispielsweise den nationalen Cupfinal ausgewählt. Ab 2015 kam er in der Champions League zum Einsatz, 2016 folgte die Premiere an einer EM, 2018 jene bei der WM. Heute sagt Marciniak: «Ich bin dem Schiedsrichter sehr dankbar. Denn ohne die Rote Karte wäre ich vielleicht nie Referee geworden.»

Erst Corona, dann Herzprobleme

Die Rote Karte stand am Anfang, gesundheitliche Probleme hätten beinahe das Ende der Karriere Marciniaks bedeutet. 2020 erlitt er eine Covid-19-Infektion. Er sei vor dem Virus davongerannt, aber er sei zu langsam gewesen, sagt er. Heftige Hustenattacken hätten seinen Körper «ein bisschen verwüstet».

Schwerwiegender war die Herzkrankheit Tachykardie, an der er bald darauf erkrankte. Bei einer Tachykardie schlägt das Herz deutlich zu schnell, typische Symptome können Herzrasen und Atemnot sein. Marciniak musste lange pausieren, er verpasste die EM 2021. «Für einen Schiedsrichter im besten Alter ein schreckliches Gefühl», sagt er. «Ich durchlebte in den letzten eineinhalb Jahren eine schwierige Zeit.»

Nun also steht in Form des WM-Finals die grosse Versöhnung an, der absolute Höhepunkt seiner Karriere. «Jetzt habe ich das Lachen wiedergefunden», sagt er und spricht von einem «grossartigen Gefühl». Assistiert wird Marciniak unter anderem von Tomasz Listkiewicz, dem Sohn von Michal Listkiewicz, der im WM-Endspiel 1990 zwischen Deutschland und Argentinien Linienrichter war. In der Familie Listkiewicz schliesst sich ein Kreis.

Marciniak kennt die WM-Finalisten bestens. Erst leitete er den Auftakterfolg Frankreichs gegen Dänemark, dann Argentiniens Sieg im Achtelfinal gegen Australien. Eine Rote Karte musste er nicht zeigen.



Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

