Neuer Chef der Eidgenössischen Finanzkontrolle – Der Held der Steuerzahlenden scheut das Rampenlicht Obwohl er den grössten Subventionsbetrug der Schweiz aufgedeckt hat, kennt man ihn kaum: Pascal Stirnimann ist seit drei Monaten oberster Finanzkontrolleur des Bundes.

Eva Novak

Viele öffentliche Bilder gibt es nicht von ihm: Pascal Stirnimann – hier bei der Vorstellung eines neuen Aufsichtskonzepts zu Subventionen im öffentlichen Verkehr im Jahr 2019. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Er hat den Postauto-Skandal aufgedeckt, den grössten Subventionsbetrug der Schweizer Geschichte. Allein damit hat Pascal Stirnimann, damals Revisor im Bundesamt für Verkehr (BAV), für die Steuerzahlenden mehr als 200 Millionen Franken zurückgeholt. Weitere Millionen Franken an zu Unrecht bezogenen Subventionen zahlte die BLS zurück, nachdem Stirnimann ihr auf die Schliche gekommen war.

Nur ist das den wenigsten bekannt. Denn der 49-jährige Betriebsökonom und diplomierte Wirtschaftsprüfer, der seit drei Monaten die Finanzkontrolle des Bundes leitet, scheut das Rampenlicht. Er ist auch sonst kein Freund grosser Worte.

«Es gehört zum Berufsethos des Revisors, dass er sehr beharrlich ist, sehr skeptisch ist und sich nicht immer mit den ersten Antworten zufriedengibt», kommentierte er 2018 in der «Rundschau» des Schweizer Fernsehens seine Tätigkeit.

Stirnimann hatte als jüngster Sektionschef im BAV gegen vehementen Widerstand erreicht, dass Postauto Akten herausrückte. Dank seiner Hartnäckigkeit kam ans Licht, was zuvor niemandem im BAV aufgefallen war: dass die Post-Tochter Gewinne verschleierte, indem sie jahrelang Zehntausende von illegalen Buchungen vornahm. Am Ende wurde die gesamte Postauto-Geschäftsleitung abgesetzt, Post-Chefin Susanne Ruoff sowie zwei Verwaltungsräte des gelben Riesen mussten den Hut nehmen. Selbst Verkehrsministerin Doris Leuthard kam unter Beschuss.

Ein einziger öffentlicher Auftritt trotz stolzer Erfolgsbilanz

Ungeachtet dieser Erfolgsbilanz ist der Auftritt in der «Rundschau» von 2018 der bis heute einzige öffentliche des Berners geblieben. Nicht nur dem breiten Publikum blieb Pascal Stirnimann weitgehend unbekannt. Auch im Parlament hinterliess er keinen bleibenden Eindruck, obwohl er in diversen Kommissionen Rede und Antwort stand. Auf Deutsch wie auf Französisch, der Sprache seiner Mutter.

Jetzt leitet er die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK). Der Kontrast zu seinem Vorgänger Michel Huissoud, der regelmässig mit spektakulärer Kritik provozierte, die Finanzkontrolle in die Schlagzeilen brachte und entsprechend polarisierte, könnte nicht grösser sein. Nennt man in der Wandelhalle Huissouds Namen, geraten die einen ins Schwärmen, während andere die Augen verdrehen. Die Frage nach seinem Nachfolger hingegen provoziert bestenfalls ein Achselzucken und die Nachfrage: «Pascal wer?»

Sogar die parlamentarischen Geschäftsprüfer des Ständerats, welche die Postauto-Affäre anderthalb Jahre lang untersuchten, sämtliche Akteure befragten und dazu vor drei Jahren einen 162-seitigen Bericht verfassten, leiden unter Amnesie, wenn sie auf jenen Mann angesprochen werden, der die Sache ins Rollen gebracht hat (und den sie selbstverständlich ausführlich befragten).

Weder eine Plaudertasche noch ein «Tröchni»

Einzig SVP-Nationalrat Jürg Stahl, der den Anhörungen beiwohnte, kann sich an Stirnimanns Auftritt erinnern. Daran, wie «unaufgeregt, sachlich und gut vorbereitet» er gewesen sei. Und die ehemalige Waadtländer SP-Ständerätin Géraldine Savary weiss noch, dass ihr der BAV-Revisor seriös vorgekommen sei: «Er war alles andere als ein Schaumschläger.»

Dem stimmen auch Stirnimanns ehemalige Kollegen im Verkehrsamt des Bundes zu. Angesprochen auf den freundlich-zurückhaltenden Chefrevisor mit dem akkurat getrimmten Siebentagebart, geraten sie ins Schwärmen: Er sei blitzgescheit und hartnäckig, in jeder Beziehung korrekt, keine Plaudertasche, aber dennoch kein «Tröchni», wie man in Bern sagt. Er sei ein richtig guter Kollege gewesen, mit dem zu arbeiten Spass gemacht habe.

Das zeigte Wirkung. Als Pascal Stirnimann 2015 die Leitung der BAV-Revisionsstelle übernahm, hatte diese wenig Biss. Die Revisionsstelle hat er gründlich umgekrempelt. Den Beaufsichtigten gegenüber blieb er stets korrekt, wie sich Teilnehmende der Sitzungen erinnern, und vertrat seinen Standpunkt. Mit Nachdruck, aber ohne emotional zu werden.

Auch von den früheren Arbeitsstellen ist – selten genug – nichts Negatives zu vernehmen. Nach einer Lehre als kaufmännischer Angestellter und dem Studium zum Betriebsökonomen FH arbeitete Pascal Stirnimann von 2001 bis 2007 als Wirtschaftsprüfer bei Ernst & Young. 2008 wechselte er zur eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde, wo er eine Abteilung aufbaute, sich zum Geschäftsleitungsmitglied hochdiente und für seine Durchsetzungsstärke geschätzt wurde.

Im Ranking vor Roger Federer und Michelle Gisin

Privat gibt sich der Vater zweier Töchter locker. Bekannte schildern ihn als Genussmenschen, der gutes Essen schätzt, dazu gerne ein gutes Glas Wein trinkt und auch Sprüche klopfen kann. Aber dennoch keine Couch-Potato ist, sondern im Gegenteil recht fit. Ins BAV nach Ittigen bei Bern fuhr er jeweils mit dem Velo – und pedalte auf dem Heimweg noch rasch auf irgendeinen Hügel hoch.

Nachdem der Postauto-Skandal aufgeflogen war, schaffte es Stirnimann sogar höher hinauf als Tennisstar Roger Federer und Olympiasiegerin Michelle Gisin: Im Ranking der «SonntagsZeitung» zu den «Schweizern des Jahres 2018» rangiert er auf Platz 7, deutlich vor den beiden Sport-Assen. Geschlagen wurde er nur von Berühmtheiten wie Bundesrätin Viola Amherd, dem Popduo Lo & Leduc oder Stephan Lichtsteiner, dem damaligen Captain der Fussballnati.

In welche Höhen der neue Chef das oberste Finanzaufsichtsorgan von Bundesrat und Parlament führen will, muss an dieser Stelle offenbleiben. Pascal Stirnimann möchte das nicht vor seiner ersten Medienkonferenz in seiner neuen Funktion verraten. Diese soll am Montag stattfinden, wenn seine Schonfrist von 100 Tagen abläuft.

Von den 130 Mitarbeitenden der Eidgenössischen Finanzkontrolle jedenfalls sind keine Klagen zu hören. Der neue Chef verfolge den alten Kurs und mache keine Anstalten, das Ruder herumzureissen. Er nehme seine Leute ernst und höre ihnen erst mal zu, statt ihnen gleich Vorschriften zu machen.

Die Chancen sind intakt, dass Pascal Stirnimann das erklärte Ziel seines Vorgängers erreicht und ebenfalls mindestens das Dreifache der 30 Millionen Franken zurückholt, welche die Finanzkontrolle die Steuerzahlenden jährlich kostet.

Ob er es dann noch schafft, der grosse Unbekannte zu bleiben, steht auf einem anderen Blatt.

Eva Novak ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die langjährige Bundeshausjournalistin und studierte Historikerin beobachtet die Wirtschaftspolitik direkt aus Bern. Mehr Infos @ev_novak

