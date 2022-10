Gastrokolumne Angerichtet – Der Herbst schmeckt nach Steinpilzen und Orangen Ob Rehgeschnetzeltes oder Oktobersalat: Die herbstlichen Menüs im Restaurant Sunnegg in Oberwinterthur enttäuschen nicht. So darf die kältere Jahreszeit kommen. Jonas Keller

Herbstsaison ist Wildsaison: Das Rehgeschnetzelte kommt süss, sauer und fruchtig daher. Foto: Matthias Bindig

Wenn draussen Nebelschwaden dick wie Wattebäusche vorbeiziehen und der Wind kalt durch die Gassen pfeift, lässt es sich nicht mehr verdrängen: Der Herbst ist da. Und trotz etwas Wehmut über vergangene Sommertage: Kulinarisch ist das gar nicht mal so schlimm. Besonders, wenn man die Nebelschwaden aus der warmen Gaststube des Restaurants Sunnegg in Oberwinterthur beobachten kann.

Für den Apéro lassen wir uns überraschen und bekommen einen Herbstzauber (11 Franken), der so schmeckt, wie er heisst: Sauser, Prosecco und ein Hauch Glühwein-Gewürz ergeben ein fruchtiges Erfrischungsgetränk, das zu diesem kühlen Oktoberabend passt.

Nach einem kleinen Teller Ravioli an Tomatensauce als Appetitanreger – oder «Muulverucktmacher» – geht es passend weiter. Der Oktobersalat (18 Franken) riecht schon beim Auftischen verlockend nach Steinpilzen und geröstetem Brot und enttäuscht auch beim Essen nicht. Die Vorspeise ist zudem, obwohl eine stattliche Portion, sehr leicht und lässt Raum für mehr. Das gilt auch für das Auberginen-Tatar (16 Franken), das sich vor seinem fleischlichen Vorbild weder geschmacklich noch von der Konsistenz her verstecken muss.

Das Auberginen-Tatar überzeugt auch Fleischliebhaber. Foto: Matthias Bindig

Das Rehgeschnetzelte an Wildrahmsauce (46 Franken) ist schön zart und überrascht mit einer sauer-fruchtigen Orangennote, die gut mit der Süsse des Rotkrauts und der dekorativen Feigenscheiben harmoniert. Die Spätzli schmecken intensiv nach Ei und zergehen im Mund. Auch die Bündner Capuns (28 Franken) – im Sunnegg in einer vegetarischen Variante – überzeugen mit ihrer pfeffrigen Würze und abwechslungsreichen Geschmacksnoten.

Platz für ein Dessert bleibt nach dieser Schlemmerei nicht mehr. Seis drum – die Stunde ist ohnehin schon fortgeschritten. Das ist denn auch das einzige kleine Haar in der Suppe im Sunnegg: Als Gast heisst es an diesem Abend, viel Zeit mitzubringen. Bis die Hauptspeise kommt, sitzen wir schon seit fast zwei Stunden am Tisch. Weiter schlimm ist das aber nicht: Wo der Herbst so schmeckt, stört es uns nicht zu verweilen.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

