Suche nach seltenen Stadtbäumen – Der Herbst wird in Zürich immer gelber Der Oktober ist gerade ungewöhnlich prächtig, doch die Farbpalette der Blätter ändert sich in der Stadt merklich. Rote Blätter sind selten geworden. Hélène Arnet

Gelber Herbst am See beim Arboretum. Foto: Urs Jaudas Zum Baden zu kalt, zum Staunen gerade richtig. Foto: Urs Jaudas Auch hier dominiert Gelb. Der Eingang des Friedhofes Manegg mit seinem grossen Tulpenbaum. Foto: Urs Jaudas 1 / 3

So sieht also ein Pecannussbaum aus. Er steht in einer kleinen Wiese oberhalb der Tramhaltestelle Museum Rietberg an der Grütlistrasse. Ein zierlicher Baum, zart gelb verfärbt. Und einzigartig. Wenigstens in der Stadt Zürich.

Das Baumkataster der Stadt erfasst punktgenau 22’000 Bäume, die auf öffentlichem Grund stehen. Davon kommen rund 200 nur einmal vor. Darunter ebendiese Pecannuss an der Grütlistrasse. Oder die Seidenraupen-Eiche im Rieterpark, die wir allerdings erst nach einigen Irrwegen und mithilfe der Pflanzenerkennungsapp Plantnet zweifelsfrei erkennen.