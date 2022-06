Verkäufe brechen ein – Der Hofladen-Boom war eine Eintagsfliege Schweizer Kundinnen und Kunden lassen alle guten Vorsätze links liegen. Statt lokal und nachhaltig kaufen sie wieder im Supermarkt ein. Maren Meyer

Während Corona verdoppelte sich der Umsatz im Hofladen von Brigitte und Felix Markwalder. Foto: Barbara Scherer

In Markwalders Hoflädeli in Würenlos AG verkauft Brigitte Markwalder-Fässler alles, was sie und ihr Mann auf ihrem Bauernhof produzieren: Äpfel, Birnen, Süssmost, aber auch Rindfleisch, Eier und Teigwaren. «In der Corona-Zeit haben sich unsere Umsätze teilweise verdoppelt», sagt sie. An manchen Tagen ging ihr gar die Ware aus, so gross war der Ansturm auf ihren Laden.

Sie ist nicht die einzige Hofladenbetreiberin, die das berichtet. Eine Umfrage unter Bäuerinnen aus verschiedenen Landesteilen zeigt, dass sich bei fast allen die Nachfrage im Hofladen wieder auf dem Stand von 2019 einpendelt. Zum gleichen Schluss kam vergangene Woche ein Bericht der Zeitung «Schweizer Bauer».