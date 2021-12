Biber in Marthalen – Der Holzfäller vom Öliweiher Am Öliweiher wird zurzeit fleissig geholzt. Nicht etwa von der Gemeinde, sondern von einem Biber. Elektrodrähte sollen nun verhindern, dass er den anstossenden Bach staut. Almut Berger

Auf der Insel im Öliweiher hat ein Biber eine klassische Biberburg errichtet. Foto: Almut Berger

Grau in Grau präsentiert sich der Himmel über Marthalen an diesem Morgen, der Hochnebel drückt. In den Bäumen streiten ein paar Krähen, in der Ferne bellt ein Hund. Das Wasser des Öliweihers gleicht einem Spiegel – keine Ente, kein Fisch zieht eine Spur. Vom Bewohner des stattlichen Biberbaus neben dem Entenhäuschen ganz zu schweigen.

Kein Wunder, der Biber hat letzte Nacht Schwerstarbeit geleistet. Darauf deuten zumindest die frischen Nagespuren an einer Schwarzerle, die am Ufer liegt. Ein paar Schritte weiter steht eine Weide, die Rinde auf Biberhöhe sauber abgeschält. Eine mächtige Eiche hingegen scheint unberührt – ein feines Maschengitter schützt ihren Stamm.