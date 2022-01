Neuer Abwehrchef für Pfadi – Der Hüne, der aus Frankreich kommt Pfadi Winterthur ist auf der Suche nach einem Ersatz für Markus Sjöbrink fündig geworden: Rémi Leventoux wird beim Handball-Meister neuer Abwehrchef und Kreisläufer. Urs Stanger

Der 30-jährige Rémi Leventoux ist der zweite Franzose im Dress von Pfadi Winterthur. Foto: Lukas Wernli

Kurz vor Weihnachten wurde offiziell, was sich abgezeichnet hatte: Der Schwede Markus Sjöbrink bat aus gesundheitlichen Gründen um die Auflösung des Vertrags. Diesen Dienstagabend nun ist Rémi Leventoux in Winterthur eingetroffen. Der 30-jährige Franzose soll, so sagt Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic, Sjöbrink «eins zu eins ersetzen», also als Abwehrchef und als Kreisläufer.

«Mit ihm können wir den Prozess weiterführen, den wir im Sommer begonnen haben», erklärt Cvetkovic. Damals waren die Schweden Sjöbrink und Otto Lagerquist als zentrale Verteidiger und Kreisspieler zu Pfadi gestossen. Leventoux habe die gleiche Aufgabe und die gleiche Rolle wie Sjöbrink. «Dadurch müssen wir die Mannschaft nicht umstellen. Wenn alles aufgeht, sind wir von der Konstellation her da, wo wir im August waren.» Der Vertrag gilt ab sofort und dauert vorerst bis Saisonende.