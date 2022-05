Produktion beendet – Der iPod ist nun Geschichte Der rechteckige, weisse iPod kam im Jahr 2001 auf den Markt und definierte neu, wie heute Musik gehört wird. Jetzt hat Apple das Produktionsende verkündet.

Eine Erfolgsgeschichte vor dem Ende: Der iPod von Apple. (21. Juli 2004) AFP/Samantha Sin Apple veröffentlichte über die Jahre verschiedene iPod-Modelle. Getty Images via AFP/Justin Sullivan Nun ist das Ende des iPod besiegelt. AFP/Toru Yamanaka 1 / 4

Der US-Technologiekonzern Apple hat das Produktionsende des iPods verkündet. Der MP3-Player habe «nicht nur die Musikindustrie beeinflusst, sondern auch die Art und Weise neu definiert, wie Musik entdeckt, gehört und geteilt wird», erklärte Marketing-Vizepräsident Greg Joswiak am Dienstag. Der iPod Touch werde in den Verkaufsstellen der Marke erhältlich bleiben, solange der Vorrat reicht. Mittlerweile sei das «Musikerlebnis» des iPods jedoch in «allen» Apple-Produkten integriert.

Der rechteckige, weisse iPod kam im Jahr 2001 in die Regale und erfreute sich schnell grosser Beliebtheit. Der MP3-Player und die dazugehörige Musik-Software iTunes verhalfen legalen Musik-Downloads zum Durchbruch und läuteten somit das Ende der CDs ein. Medienberichten zufolge hat Apple in den vergangenen 20 Jahren fast 450 Millionen der Geräte verkauft.

AFP/chk

