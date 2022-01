Unverständnis in Seuzach – Der irritierende Vergleich von Kaspar Bopp Der Winterthurer Stadtrat Kaspar Bopp (SP) schrieb auf seiner Website von Personalabgängen in Seuzach. Dort weiss man davon nichts. Fabienne Grimm

Mit einer Aussage auf seiner Website sorgte Stadtrat Kaspar Bopp (SP) in Seuzach für Unverständnis. Archivfoto: Marc Dahinden

Wer sich in letzter Zeit auf der persönlichen Website des Winterthurer Stadtrats Kaspar Bopp (SP) umschaute, erfuhr dort nicht nur einiges über die Visionen des Finanzvorstehers für die Stadt Winterthur, sondern auch scheinbar Brisantes über die Gemeinde Seuzach.

Im Abschnitt «Digitalisierung wirklich vorantreiben» erklärte Bopp nämlich noch bis vor kurzem, dass eine «zeitgemässe» IT-Infrastruktur für die Mitarbeitenden der Verwaltung wichtig sei, denn: «Wir wollen nicht, dass uns die Mitarbeitenden davonlaufen, wie das aktuell in Seuzach geschieht.» Was hat es damit auf sich? Weiss Kaspar Bopp etwas, das bisher noch nicht an die Öffentlichkeit durchgedrungen ist?