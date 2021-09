Veranstaltung Andelfingen – Der Jahrmarkt ist wegen der Pandemie abgesagt Den Veranstaltern ist das Risiko zu gross, in der Pandemie und mit den damit einhergehenden Massnahmen den Andelfinger Jahrmarkt durchzuführen. Eva Wanner

Auch 2021 findet der Jahrmarkt in Andelfingen nicht statt. Archivfoto: Heinz Diener

Rössliriiti, Raclette und eine Riesenauswahl an Marktständen, all das macht den Jahrmarkt in Andelfingen aus. Jeweils am zweiten Mittwoch im November findet er statt – normalerweise. Schon letztes Jahr musste das Volksfest rund um den Marktplatz abgesagt werden, und auch heuer wird der Anlass aus der Agenda gestrichen.

Der Gemeinderat habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sie aber aus Vernunft getroffen, sagt Gemeindepräsident Hansruedi Jucker auf Anfrage. «Und in Absprache mit den Vereinen, der Polizei und dem Sicherheitsdienst, der jeweils am Markt im Einsatz ist.»