Reaktionen auf das Jelmoli-Aus – «Der Jelmoli gehört zur Stadt wie das Niederdorf und der See» Die Schliessung des Traditions-Kaufhauses bewegt Zürich. Übereinstimmend nennen Jelmoli-Kundinnen eine andere Stadt, in der sie künftig vermehrt shoppen wollen. Pascal Unternährer Beat Metzler Silas Zindel (Fotos)

Für Hanni Fäh aus Schmerikon ist der Jelmoli ein Fixpunkt, wenn sie in die Stadt fährt. Foto: Silas Zindel

Ist das sinnbildlich? Vor dem Swatch-Laden gleich gegenüber dem Haupteingang des Jelmoli-Kaufhauses stehen rund 20 Personen in der Kälte und warten auf Einlass. Vor dem Jelmoli geht es gemächlicher zu und her an diesem Montagmorgen, an dem die Schliessung des Traditionshauses angekündigt wurde.