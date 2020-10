Hart erarbeiteter Sieg – Der Joker schiesst GC mit Traumtor zum Sieg GC gewinnt gegen Schaffhausen 2:1, muss aber dabei Schwerstarbeit leisten. Nur dank Dominik Schmid dürfen die Grasshoppers letztlich jubeln. Marcel Rohner

Grasshopper Dominik Schmid bejubelt seinen Siegtreffer. Foto: KEYSTONE

Es war eigentlich alles vorbei, mit diesem 1:1 hat sich jeder abgefunden. Ausser Dominik Schmid, er legt alles in diesen einen Schuss herein. Es ist ein Schuss, der in neun von zehn Fällen in Richtung Kurve fliegt. Nicht dieses Mal, Kalem legt auf, Schmid trifft mit einem gewaltigen Anlauf aus gut 30 Metern in die untere Torecke. Es ist sein erstes Tor der Saison, es bringt seinem Team zwei Punkte mehr, statt 1:1 steht es 2:1.

Das Tor entschädigt für vieles und täuscht über die 90 gesehenen Minuten weg. GC brilliert auch gegen Schaffhausen nicht. Das Spiel ist nie richtig gut, weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit. Das Team von Trainer Joao Pereira beginnt zwar etwas besser, eine Hereingabe von Léo wird nach fünf Minuten an den Pfosten gelenkt, später scheitert Lenjani. Auf der anderen Seite braucht es auch Goalie Matic, damit das Heimteam nicht in Rückstand gerät.