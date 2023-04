Unihockey in Winterthur – Der Jüngste gleicht die Serie für Rychenberg aus In der Playoff-Halbfinalserie gegen Köniz glich Rychenberg zum 2:2 aus. Die Winterthurer gewannen vor 1950 Fans in der Axa-Arena dank einem Tor von Kimo Oesch in der Verlängerung 6:5. René Bachmann

Auch im vierten Spiel triumphierte das Heimteam: In der Winterthurer Axa-Arena jubelte der HC Rychenberg. Foto: Deuring Photography

Am Ende war es so wie bislang in fast jedem Spiel in der Halbfinalserie zwischen dem HC Rychenberg und Köniz: Die Spannung blieb bis zum letzten Pfiff erhalten. Diesmal ging es zum zweiten Mal in die Verlängerung und dieses Mal behielt der HCR das bessere Ende für sich. Der Jüngste im Team, Kimo Oesch, bewies wieder einmal Nervenstärke und traf in der 65. Minute mit einem präzisen Schuss zum 6:5. Die Stimmung in der ausverkauften Axa-Arena explodierte förmlich.

Der HCR war sehr überzeugend und mit viel Energie gestartet. Leistungsgerecht führte er nach zwanzig Minuten mit 3:0 und erhöhte kurz nach der ersten Pause auf 4:0. Doch Köniz zeigte in der Folge, dass es nur sehr wenige Chancen braucht, um zu treffen. Die Berner konnten das Geschehen ab dem Mitteldrittel zwar ausgeglichener gestalten, doch es hatte sich keinesfalls abgezeichnet, dass sie bis zur 38. Minute auf 3:4 herankamen.

Ausgleich in letzter Sekunde

Diese Effizienz des Gegners brachte den HCR gehörig ins Taumeln. Er brauchte bis zur Mitte des dritten Abschnitts, um sich wieder zu erholen und wieder vermehrt Zugriff aufs Spiel zu erhalten. Dass er ausgerechnet in dieser Phase erstmals in Rückstand geriet und dies ausgerechnet durch Yann Ruh, der für sein überhartes Einsteigen wiederholt auf die Strafbank gehört hätte, war ausnehmend bitter. Erst in der allerletzten Sekunde der regulären Spielzeit schaffte Jonathan Nilsson auf Zuspiel Nicola Bischofbergers den wohlfeilen Ausgleich. Dieser ermöglichte Oeschs «Golden Goal» erst.

Mit dem Sieg Rychenbergs steht fest, dass die Best-of-7-Serie dieses Wochenende nicht zu Ende geht. Die Chance auf den ersten Auswärtssieg in der Serie haben die Winterthurer bereits am Sonntag in Köniz.



