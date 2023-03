FC Winterthur gewinnt gegen St. Gallen – Der Jüngste machts Der FC Winterthur gewinnt zu Hause gegen den FC St. Gallen. Das Tor erzielt der Jüngste, der Trainer macht Spässchen und der FCW ist nicht mehr Tabellenletzter. Gregory von Ballmoos

Augen zu und volles Risiko: Noe Holenstein erzielte gegen den FC St. Gallen sein erstes Tor in der Super League. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Am Schluss wollten ihn alle sprechen. Das Fernsehen, die Zeitungen, die Fans: Noe Holenstein. Dabei wird er erst in einer Woche 19 Jahre alt und unterzeichnete erst im Winter seinen ersten Profivertrag beim FC Winterthur. An diesem Sonntagnachmittag zeigte er, warum sie auf der Schützenwiese so viel von ihm halten.