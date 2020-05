Kino-Öffnung in Winterthur – «Der Juni ist auch sonst einer der schwächsten Kinomonate» Der Chef der Kinos Kiwi und Loge rechnet nicht mit vollen Sälen. Das habe auch mit der Fussball-EM und den USA zu tun. Mirko Plüss

Kiwi-Geschäftsführer Christian Mathys im Kinosaal 6 im Kino Kiwi am Neumarkt. Foto: Madeleine Schoder

Herr Mathys, wann öffnen das Kiwi Center am Neumarkt und das Kiwi Loge ihre Türen?

Christian Mathys: Ich hoffe, dass das am 6. Juni der Fall sein wird. Vielleicht öffnen wir aber auch erst am 11. Juni.