Erntezeit in Flaach – Der kalte Winter war für die Spargeln ein Segen Die Spargelhöfe in Flaach haben mit der Ernte begonnen. Kälteeinbrüche sind für das Edelgemüse kein Problem. Rafael Rohner

Auf dem Hof der Familie Gisler in Flaach wurden am Mittwoch trotz leichten Schneefalls Spargeln geerntet. Foto: Enzo Lopardo

Schon vor über zehn Tagen konnte Jürg Gisler auf seinen Feldern in Flaach die ersten Spargeln aus dem Boden stechen. Er ist sehr zufrieden mit dem Start der Ernte: «Wir haben gute Mengen», sagt Gisler. Und auch die Qualität sei sehr erfreulich. «Wir hatten wieder einmal einen richtigen Winter.» Der Boden sei dadurch schön gefroren gewesen, was sich auf die Spargeln positiv auswirke. «Sie sind schneeweiss», sagt der Spargelbauer, der den Hof bereits in dritter Generation bewirtschaftet.

Jürg Gisler zeigt schöne weisse Spargeln, die nach dem kalten Winter besonders gut gewachsen sind. Foto: Enzo Lopardo

Selbst am Dienstag – direkt nach dem Kälteeinbruch – konnten nochmals grössere Mengen geerntet werden. Die Abkühlung wirke sich jeweils erst mit einem Tag Verzögerung auf das Wachstum der Spargeln aus, sagt Gisler weiter. Die nächtlichen Minustemperaturen zur Erntezeit seien für Bleichspargeln kein Problem. «Sie verlangsamen einfach ihr Wachstum, und wir können zeitweise weniger ernten.»