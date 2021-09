FCW vor Spitzenspiel – Der Kampf gegen den eigenen Ruf Der FC Winterthur empfängt den FC Aarau zu einem nächsten Spitzenspiel der Challenge League. Es ist die Gelegenheit für den FCW zu zeigen, sich auch in bedeutenden Spielen durchsetzen zu können. Hansjörg Schifferli

Jubeln wie beim 2:1-Heimsieg vor zwei Wochen im Spitzenspiel gegen Xamax – das wäre der Winterthurer Plan fürs Treffen mit dem FC Aarau. Heinz Diener

Der FCW ist nach der ersten Meisterschaftsniederlage am Dienstag in Vaduz noch immer Zweiter. Er könnte Neuchâtel Xamax mit einem Heimsieg gegen den FC Aarau wieder überholen – zumindest so lange, bis die Neuenburger in Thun punkten. Der FC Aarau seinerseits könnte die Winterthurer am Freitagabend mit einem Sieg auf der Schützenwiese überholen. Es liegt also nur schon an diesem Wochenende vieles drin für Winterthurer und Aarauer, die beide nominell zu den stärksten Teams der Challenge League gehören. Aarau hat ja unmissverständlich formuliert, was in dieser Saison sein Ziel ist: der Aufstieg.