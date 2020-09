FCW gegen Aarau – Der Kampf gegen den Fehlstart Sieben Monate nach dem 0:4 gegen den nachmaligen Aufsteiger Lausanne tritt der FCW wieder zu einem Heimspiel auf der Schützenwiese an – und das auf neuem Rasen. Der Match gegen den FC Aarau ist aber auch das Duell zweier Start-Verlierer. Hansjörg Schifferli

Erstmals auf der Schützi zu sehen ist FCW-Neuzugang Samir Ramizi (rechts). Foto: Marc Schumacher/Freshfocus

Am 21. Februar erschien Lausanne-Sport auf der «Schützi» und zog mit als 4:0-Sieger unbeirrt seines Weges Richtung Super League. Anfang Saison hatten die Waadtländer gar 6:0 gewonnen. Einen Gegner dieses Zuschnitts müssen die Winterthurer heute zwar nicht erwarten, aber doch einen der nominell Prominenteren in der Liga: Der FC Aarau, der 2015 zum bisher letzten Mal aus der Super League abstieg, seither aber regelmässig mit der Rückkehr in jene Liga liebäugelte, der er von 1981 bis 2010 fast drei Jahrzehnte ununterbrochen angehört hatte. Vor einem Jahr wäre den Aarauern die Rückkehr in die Elite beinahe gelungen. Sie kamen in die Barrage, gewannen das Hinspiel gegen Xamax in Neuenburg 4:0 – und verloren dann zuhause zuerst 0:4 und schliesslich auch noch das Elfmeterschiessen.